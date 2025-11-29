Perugia, coppia trovata morta nella loro abitazione: indagini su un possibile omicidio-suicidio

Una coppia è stata rinvenuta senza vita all’interno di una villetta in via Sardegna, nella frazione di Po' Bandino, nel comune di Città della Pieve, in provincia di Perugia. I corpi dell’uomo e della donna presentavano ferite provocate da colpi di pistola.

La scoperta è avvenuta intorno alle 13. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare ogni elemento utile alle indagini.

Leggi anche Perugia: chi è il 23enne Hekuran Cumani ucciso a coltellate nel parcheggio dell'università

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella di un omicidio-suicidio, anche se ulteriori accertamenti saranno necessari per chiarire con precisione le responsabilità e l’esatta sequenza dei fatti.

La coppia non aveva figli in comune. La donna conviveva con l’attuale compagno dopo una precedente relazione, dalla quale era nato un figlio oggi trentacinquenne.