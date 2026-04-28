Sal Da Vinci risponde alle polemiche su Sanremo e racconta la sua vita privata a Belve

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Sal Da Vinci replica alle critiche nate dopo Sanremo e difende la sua canzone finita al centro delle polemiche. Il cantante racconta anche momenti privati e ironizza sulle accuse durante l’intervista a Belve.

Sal Da Vinci risponde alle polemiche su Sanremo e racconta la sua vita privata a Belve

Sal Da Vinci torna a parlare dopo le discussioni nate intorno al suo brano presentato al Festival di Sanremo. Ospite di Francesca Fagnani nel programma Belve, il cantante affronta senza filtri le critiche ricevute e ripercorre alcune tappe personali della sua vita. Durante l’intervista, Fagnani richiama le parole del giornalista Aldo Cazzullo, che aveva associato la canzone a un contesto legato alla criminalità organizzata. Sal Da Vinci non nasconde il disappunto ma evita lo scontro diretto: si domanda con ironia se esista davvero un repertorio musicale legato a quel mondo e spiega di aver scelto di non alimentare la polemica, invitando anche i suoi fan a fare lo stesso. Il cantante difende poi il consenso ricevuto dal pubblico, sottolineando come certe critiche rischino di colpire anche chi ha apprezzato e votato il suo brano. Con tono scherzoso, arriva a immaginare che gli stessi detrattori possano ritrovarsi a cantare la sua canzone nella quotidianità, magari lontano dai riflettori. Nel corso della conversazione emergono anche aspetti più personali. Sal Da Vinci racconta il rapporto con la moglie, al suo fianco fin dall’adolescenza, rispondendo con leggerezza a una domanda sulla curiosità di esperienze diverse nella coppia. Il cantante mantiene un tono ironico, lasciando intendere un equilibrio costruito negli anni. Non manca un episodio curioso legato a un soggiorno in albergo a Trani, dove l’artista ricorda di aver creduto per un momento di non essere solo nella stanza. Un racconto leggero che contribuisce a delineare un ritratto più intimo e spontaneo. La puntata di Belve, in onda martedì 28 aprile in prima serata su Rai2, ospita anche Elena Santarelli e Romina Power, affiancando l’intervista a Sal Da Vinci ad altri momenti di racconto e confronto.

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