Sal Da Vinci a Belve risponde a Cazzullo dopo Sanremo e difende la vittoria di Per sempre sì

Sal Da Vinci replica alle critiche di Aldo Cazzullo dopo Sanremo e lo fa a Belve su Rai 2 il 28 aprile. Il cantante difende la vittoria di Per sempre sì e attacca le parole del giornalista, giudicate offensive anche verso chi lo ha votato.

La polemica tra Sal Da Vinci e Aldo Cazzullo torna al centro della scena televisiva. Dopo le tensioni nate subito dopo il Festival di Sanremo, il cantante napoletano ha scelto lo studio di Belve, in onda su Rai 2 martedì 28 aprile, per replicare alle critiche ricevute dal vicedirettore del Corriere della Sera.

Al centro dello scontro c’è il brano Per sempre sì, che ha conquistato il primo posto all’Ariston. Il giornalista lo aveva attaccato con toni molto duri, arrivando a paragonarlo a contesti poco lusinghieri. Durante l’intervista, Francesca Fagnani ha ripreso alcuni passaggi di quell’articolo, tra cui il riferimento a un ipotetico “matrimonio camorrista”.

Il cantante ha inizialmente cercato di mantenere un profilo prudente, spiegando di aver evitato di alimentare lo scontro e di aver invitato anche i suoi fan a non reagire. Poi però ha messo in discussione quelle affermazioni, chiedendosi quale fosse il senso di parlare di un presunto repertorio legato alla camorra.

La tensione è salita quando si è parlato della sua vittoria al Festival. Secondo alcune critiche, una canzone come la sua avrebbe dovuto fermarsi al secondo posto. A quel punto Sal Da Vinci ha reagito con fermezza, sostenendo che simili giudizi finiscono per offendere anche chi lo ha sostenuto con il voto, mettendo in discussione il rispetto verso il pubblico.

Il confronto si è poi alleggerito con un passaggio più ironico. Riprendendo un’altra frase attribuita a Cazzullo, secondo cui il cantante sarebbe apprezzato da chi non ama Napoli, la conduttrice ha provocato l’ospite citando i tifosi dell’Inter. La risposta, in dialetto e con tono scherzoso, ha chiamato in causa sia milanisti sia interisti, chiudendo il momento con una battuta.

La puntata di Belve promette altri momenti intensi: oltre al cantante, saranno presenti anche Romina Power ed Elena Santarelli, in un appuntamento che punta su interviste dirette e senza filtri.