Anticipazioni Grande Fratello stasera 3 febbraio: eliminazione, sorprese e scontri nella Casa

Il "Grande Fratello" torna stasera, lunedì 3 febbraio 2025, su Canale 5 alle 21:30, con Alfonso Signorini alla conduzione. La puntata prevede numerosi momenti salienti, tra cui una nuova eliminazione e sorprese per alcuni concorrenti.

Eliminazione al televoto

Uno tra Emanuele Fiori, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Luca "Giglio" Giglioli e Zeudi Di Palma dovrà abbandonare la Casa. Secondo i sondaggi, Ilaria e Zeudi sarebbero a rischio, mentre Iago sembra godere di maggiore supporto dal pubblico.

Sorpresa per Chiara Cainelli

Chiara Cainelli riceverà una visita speciale: sua madre, originaria della Bolivia, entrerà nella Casa per riabbracciarla dopo anni di sacrifici. Sarà un momento di grande emozione per la concorrente e per il pubblico.

Lettera per Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato riceverà una lettera importante, il cui contenuto è ancora sconosciuto. Le sue reazioni potrebbero influenzare le dinamiche future all'interno della Casa.

Confronto tra Shaila Gatta e Iago García

È previsto un faccia a faccia tra Shaila Gatta e Iago García. Shaila non ha apprezzato alcune critiche ricevute da Iago e avrà l'opportunità di affrontarlo direttamente.

Triangolo amoroso: Javier, Zeudi ed Helena

Continua il complesso intreccio sentimentale tra Javier Martinez, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Dopo vari avvicinamenti e allontanamenti, la situazione rimane incerta e suscita discussioni sia tra i concorrenti che tra il pubblico.

Per scoprire come si evolveranno queste vicende e chi sarà eliminato, l'appuntamento è per stasera alle 21:30 su Canale 5.

