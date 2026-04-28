Realme sceglie Raphinha per la serie 16 Pro e punta sulla fotografia mobile con nuovi prezzi

Realme sceglie Raphinha come ambassador della serie 16 Pro per rafforzare la promozione degli smartphone e puntare sulla fotografia mobile. L’annuncio arriva insieme a un aggiornamento dei prezzi per spingere le vendite nel 2026.

Il 28 aprile 2026 realme ha annunciato la collaborazione con il calciatore Raphinha, attaccante del FC Barcelona e della nazionale brasiliana, scelto come volto ufficiale della serie 16 Pro. L’accordo rientra nella strategia dell’azienda per rafforzare la propria posizione nel segmento degli smartphone di fascia media, puntando su un’immagine legata allo sport e alla creatività digitale.

La linea realme 16 Pro, arrivata sul mercato lo scorso 17 marzo, si concentra in particolare sul comparto fotografico. Il modello di punta, realme 16 Pro+, monta un sensore principale LumaColor da 200 megapixel affiancato da un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5×. Una configurazione pensata per ottenere immagini dettagliate sia nei ritratti sia negli scatti a distanza, mantenendo una buona resa anche in condizioni complesse.

Il software integra strumenti per il controllo dei parametri di scatto, con modalità automatiche e manuali che permettono di gestire luce, profondità di campo e definizione. L’obiettivo è offrire agli utenti un’esperienza fotografica avanzata senza richiedere competenze professionali.

La scelta di Raphinha serve a collegare le prestazioni del dispositivo all’idea di velocità e precisione tipica dello sport. Allo stesso tempo, realme punta a rendere lo smartphone uno strumento per creare contenuti visivi di qualità, ampliando l’accesso a tecnologie finora riservate ai modelli più costosi.

In parallelo all’annuncio della partnership, la serie 16 Pro è stata interessata da un aggiornamento dei prezzi di listino, segnale di una nuova fase commerciale prevista per il secondo trimestre del 2026.