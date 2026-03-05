realme presenta LumaColor IMAGE per la fotografia della serie 16 Pro

realme lancia la tecnologia fotografica LumaColor IMAGE per la serie 16 Pro con l’obiettivo di migliorare i ritratti da smartphone. Il sistema, sviluppato internamente, punta a rendere più naturali luce e tonalità della pelle nelle immagini.

realme introduce a livello globale la nuova tecnologia fotografica LumaColor IMAGE, progettata per la prossima serie di smartphone realme 16 Pro. Il sistema nasce per migliorare la resa dei ritratti, un ambito su cui l’azienda punta da tempo per distinguere i propri dispositivi nella fascia di mercato dedicata ai giovani utenti.

In parallelo al debutto della nuova tecnologia, il marchio ha annunciato la creazione del LumaColor IMAGE LAB, un laboratorio sviluppato insieme a TÜV Rheinland. La struttura è pensata per testare e perfezionare la resa di luce e colore nelle fotografie scattate con gli smartphone.

Leggi anche: Realme presenta in India la serie realme 13 Pro

All’interno del laboratorio vengono ricreati ambienti realistici come bar con illuminazione calda, ristoranti poco illuminati e spazi con luci colorate o miste. In queste condizioni vengono effettuate prove e calibrazioni per verificare la stabilità cromatica e l’accuratezza delle immagini ottenute con la tecnologia LumaColor IMAGE.

Il nuovo sistema di elaborazione lavora su luce e colore in modo coordinato. Nei metodi tradizionali i due elementi vengono gestiti separatamente, con il rischio di sovraesposizione o alterazioni cromatiche. L’algoritmo sviluppato da realme invece cerca di bilanciare entrambi gli aspetti per ottenere incarnati più realistici e un rapporto equilibrato tra soggetto e sfondo.

La tecnologia introduce anche un’ottimizzazione tridimensionale delle tonalità della pelle, pensata per adattarsi a differenti carnagioni. A questo si aggiunge un effetto di sfocatura ottica che simula la profondità di campo e mette in risalto il soggetto, mentre la gestione di luci e ombre contribuisce a rendere più definita la scena.

Secondo l’azienda, il sistema permette di ottenere scatti più naturali in contesti molto diversi, dal prato illuminato dal sole alle fotografie notturne con luci al neon. Ulteriori informazioni sulla serie realme 16 Pro, comprese specifiche tecniche, prezzo e disponibilità, saranno diffuse al momento della presentazione ufficiale dei nuovi smartphone.