“Best Street Snap Shooter”: realme GT 8 Pro rivoluziona la fotografia mobile con il sistema RICOH GR e il teleobiettivo Ultra Clarity da 200MP

Sistema fotografico co-progettato con RICOH GR con fotocamera principale antiriflesso da 50MP e video 4K a 120fps con Dolby Vision. Con GT 8 Pro, realme lancia “Imperfect Photography”, un omaggio all’autenticità per chi usa la fotografia come espressione quotidiana

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, svela oggi tre importanti upgrade nel comparto fotografico che fanno del nuovo flagship GT 8 Pro il “Best Street Snap Shooter”.

Con il sistema RICOH GR Camera, il primo teleobiettivo da 200MP del segmento e funzionalità video di livello professionale, GT 8 Pro trasforma la street photography in uno strumento di espressione, creatività e personalità.

Snap By No Rules: fotocamera firmata RICOH GR

In un momento in cui molti utenti non cercano solo specifiche tecniche ma strumenti che li rappresentino davvero, la fotografia da smartphone rischia sempre più di diventare omologata e proprio per questo realme ha scelto di collaborare con RICOH GR in un percorso di sviluppo lungo quattro anni, portando nel GT 8 Pro tutta l’esperienza e la visione maturate in quasi trent’anni di street photography. Il risultato è un sistema fotografico pensato per chi vuole cogliere l’attimo con spontaneità, raccontare la propria visione del mondo e farlo con stile, libertà e personalità.

Il cuore fotografico del GT 8 Pro nasce da una collaborazione strutturata tra realme e RICOH GR, che ha portato alla creazione di un sistema su misura, pensato per portare la filosofia della street photography direttamente sullo smartphone. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione: dall’ingegneria delle lenti, all’esperienza di scatto, fino alla resa dei colori, tutto è stato progettato per offrire agli utenti un approccio più autentico e creativo alla fotografia. Al centro di questo sistema troviamo una fotocamera principale da 50MP con trattamento antiriflesso, la prima progettata secondo gli standard ottici di RICOH GR. La lente 7P e un rivestimento antiriflesso a 5 strati, permettono di ridurre in modo efficace riflessi e bagliori, restituendo immagini sempre nitide e fedeli, anche in condizioni di luce complesse.

La modalità esclusiva RICOH GR porta la street photography su smartphone a un nuovo livello. Basta uno swipe per trasformare l’interfaccia in un mirino immersivo, con le due lunghezze focali iconiche di RICOH GR - 28mm e 40mm - e il classico suono dell’otturatore, per un’esperienza di scatto istintiva ma pensata. Sono disponibili cinque profili colore ispirati alle pellicole GR - Pellicola Positiva, Pellicola per negativi, B&N ad alto contrasto, Standard, Monotono - che restituiscono il tipico look fotografico RICOH. In più, è possibile personalizzare i toni e aggiungere un watermark in stile GR, per rendere ogni scatto davvero unico. Per realme e RICOH, fotografare non è solo cogliere l’attimo: è anche un modo per raccontare sé stessi.

La prima nel suo segmento: teleobiettivo da 200MP Ultra Clarity

Con il primo teleobiettivo da 200MP Ultra Clarity del suo segmento, il GT 8 Pro ridefinisce gli scatti da lunghe distanze. Dotato di un sensore da 1/1.56", offre un’eccellente sensibilità alla luce, garantendo immagini luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione o di notte. Supporta uno zoom ottico 3x, uno zoom lossless 6x e arriva fino a 12x mantenendo una qualità sorprendente.

Che si tratti di immortalare il palco di un concerto dal fondo dell’arena, l’azione dall’altra parte di uno stadio o le luci sovrapposte di un paesaggio urbano notturno, il GT 8 Pro consente di catturare ogni scena lontana con un livello di dettaglio impressionante, offrendo agli utenti la libertà e la sicurezza di inquadrare ogni momento alla perfezione.

Il teleobiettivo da 200MP del GT 8 Pro eccelle anche nei ritratti, unendo estetica e funzionalità. Grazie alla nuova piattaforma Snapdragon e agli avanzati algoritmi di imaging realme, la fotocamera combina più fotogrammi per restituire immagini di qualità, riproducendo fedelmente luci complesse e texture dettagliate. Anche i dettagli più fini – come singole ciocche di capelli o lineamenti del viso – mantengono nitidezza e precisione, persino con zoom elevati. Lo zoom ottico 3x, definito "golden focal length", è studiato per restituire una profondità di campo naturale, con sfumature di luce morbide e un’elevata resa espressiva, valorizzando ogni soggetto con ritratti intensi e coinvolgenti.

Dalle strade diurne alle skyline notturne, il GT 8 Pro si conferma uno strumento versatile per scatti di alta qualità, ideale per la fotografia di strada in qualsiasi momento e condizione.

A completare il comparto, una nuova fotocamera ultra-grandangolare da 50MP con angolo di campo di 116° e apertura F2.0, pensata per scatti di gruppo o panorami urbani senza compromessi sulla qualità.

Video professionali con la registrazione cinematografica 4K a 120fps

Il GT 8 Pro eleva l’esperienza video a standard professionali. Per le riprese di tutti i giorni, consente di registrare in 4K a 120fps con supporto Dolby Vision, sia con la fotocamera principale che con il teleobiettivo, restituendo contenuti video estremamente fluidi e definiti. Le transizioni di luce e ombra risultano naturali, regalando un’estetica cinematografica immediata con la semplicità di un solo tocco. Per i creator più esperti, il dispositivo mette a disposizione anche la registrazione in 4K 120fps a 10 bit in Log e l’8K a 30fps, per un livello di dettaglio e controllo di qualità cinematografica. Questi formati offrono ampio margine in post-produzione, consentendo di perfezionare ogni scena e dare piena espressione alla propria visione creativa.

Dal ritratto urbano al paesaggio in ultra-grandangolo, fino ai video in stile cinematografico, ogni scatto realizzato con GT 8 Pro diventa un’occasione per esprimere la propria creatività. Frutto della collaborazione tra realme e RICOH GR, questo smartphone non si rivolge solo agli appassionati di fotografia, ma nasce come vero e proprio strumento di street photography per nuovi modi di raccontarsi con libertà, autenticità e personalità. “Best Street Snap Shooter” non è solo uno slogan, ma una promessa: qualità d’immagine professionale, libertà espressiva e creatività urbana, tutto nel palmo della propria mano.

“Imperfect Photography”: la campagna realme che celebra la bellezza dell’autenticità attraverso scatti spontanei e storytelling urbano

Per mettere in luce le potenzialità fotografiche del nuovo realme GT 8 Pro, è nata “Imperfect Photography”, una campagna by realme che celebra l’autenticità dei momenti reali attraverso scatti spontanei e non costruiti, dove tecnologia, stile e narrazione personale si fondono in modo naturale.

Ambientato tra le strade più iconiche e autentiche di Milano, il progetto vede protagonista il fotografo Emanuele di Mare - co-founder dello studio creativo CROPE e specializzato in street e portrait photography - che ha seguito un gruppo di cinque influencer lifestyle - Patrizio Morellato , Gianmarco Petrelli , Luca Franchetti Lopez , Asia Corvino e Roberta Lizza - catturandoli in momenti di vita quotidiana con la sola fotocamera del realme GT 8 Pro.

Con uno stile che valorizza luce e colore per esaltare la personalità dei soggetti ritratti, Emanuele, con il supporto di produzione video di Simone Cioè , videomaker professionista, DOP, content creator e divulgatore nel mondo del videomaking e della fotografia, ha raccontato l’autenticità di ogni scatto, trasformando l’istante in narrazione visiva.

Ogni talent ha interpretato la campagna attraverso uno dei filtri ispirati alla leggendaria Ricoh GR, integrati direttamente nel software fotografico del realme GT 8 Pro: Patrizio Morellato ha scelto la modalità Standard, Gianmarco Petrelli il Bianco e Nero ad alto contrasto, Luca Franchetti Lopez la Pellicola Positiva, Roberta Lizza ha lavorato in Monotono, mentre Asia Corvino ha sperimentato con la Pellicola per negativi.

Il risultato è una narrazione visiva genuina e personale, in cui la fotocamera del GT 8 Pro diventa il mezzo per immortalare emozioni vere, senza post-produzione, ritocchi o filtri artificiali. Grazie al sistema fotografico potenziato, con sensori ad alta risoluzione, filtri professionali integrati e messa a fuoco rapidissima, ogni scatto è nitido, vibrante e immediato - perfetto per raccontare la vita così com’è.

“Con la campagna ‘Imperfect Photography’ vogliamo celebrare la bellezza dell’autenticità e della spontaneità. Il realme GT 8 Pro è pensato per essere uno strumento creativo immediato, capace di cogliere l’essenza dei momenti reali, senza filtri. È il compagno ideale per chi vive la fotografia come un’estensione del proprio stile di vita", ha commentato Kevin Wu, CMO Italy di realme.

In parallelo, ogni influencer ha raccontato la propria esperienza attraverso un video su TikTok, offrendo uno sguardo autentico e personale sulla campagna. I contenuti mettono in luce la semplicità con cui è possibile utilizzare la fotocamera del realme GT 8 Pro anche in movimento, la forza emotiva che può nascere da uno scatto spontaneo, e l’atmosfera genuina di un set urbano lontano dai riflettori. Milano diventa così lo sfondo perfetto per una narrazione visiva che celebra la realtà, l’imperfezione e la verità dei momenti vissuti.

L’obiettivo della campagna è posizionare realme GT 8 Pro come un dispositivo lifestyle-first: non solo uno smartphone con prestazioni fotografiche professionali, ma anche un alleato per chi vive la creatività in modo naturale, raccontando la propria storia senza filtri. "Imperfect Photography" vuole rappresentare proprio questo, è un invito aperto: chiunque, con il giusto strumento, può diventare autore del proprio racconto visivo. Perché spesso, gli scatti più belli, sono quelli imperfetti.

I risultati della campagna verranno presentati ufficialmente in occasione dell’evento di lancio del realme GT 8 Pro, in programma il 2 dicembre a Milano.