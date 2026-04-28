Michelle Hunziker parla di Eros Ramazzotti e Giulio Berruti tra amore, famiglia e momenti difficili

Michelle Hunziker racconta il suo legame con Eros Ramazzotti nato dalla loro storia e diventato un affetto familiare. In un’intervista parla anche di Giulio Berruti e del periodo difficile vissuto lontano dalla tv.

Michelle Hunziker torna sotto i riflettori con un nuovo impegno televisivo su Canale 5 dal 29 aprile alla guida di “Tim Battiti Live Spring” e, nello stesso tempo, si racconta in un’intervista a Chi in cui ripercorre affetti, relazioni e passaggi delicati della sua vita. La conduttrice svizzera lega il suo percorso alla musica, presente fin dall’infanzia grazie alla famiglia, tra un padre pianista e un fratello formato al Conservatorio.

Parlando del suo passato sentimentale, Hunziker non nasconde il legame speciale con Eros Ramazzotti. Il loro rapporto, nato come storia d’amore, si è trasformato nel tempo in qualcosa di diverso ma altrettanto solido. Lo descrive come una figura centrale, parte integrante della sua famiglia, con cui condivide un affetto che non si è mai spezzato.

Nel presente, invece, al suo fianco c’è Giulio Berruti. La conduttrice spiega di aver cambiato atteggiamento nei confronti dell’amore, lasciando cadere le difese costruite negli anni. Cresciuta con un padre artista ma fragile, racconta di aver sviluppato una forte indipendenza e una certa durezza emotiva. Oggi, però, dice di sentirsi pronta ad aprirsi, vivendo il rapporto in modo più libero e sereno.

Non manca il riferimento a una fase complessa della sua carriera, segnata dall’esperienza in una setta che influenzava le sue decisioni. In quel periodo arrivò anche la scelta di lasciare Zelig nel momento di maggiore successo, una decisione che definisce dolorosa e vissuta come una perdita importante, presa seguendo indicazioni esterne che condizionavano il suo percorso.

Nel ricordare quegli anni, Hunziker esprime riconoscenza verso Antonio Ricci, che le diede spazio in programmi come “Paperissima” e “Striscia la notizia”. Racconta di aver trovato in lui un punto di riferimento concreto nei momenti più difficili, capace di difenderla pubblicamente e di sostenerla quando attorno a lei circolavano accuse e voci pesanti.