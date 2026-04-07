Giulio Berruti e Michelle Hunziker insieme in Marocco smentiscono la crisi

Giulio Berruti e Michelle Hunziker smentiscono le voci di crisi con una foto in Marocco durante Pasqua. Lo scatto condiviso da amici mostra la coppia insieme tra dune e vacanze con altri volti noti.

Le immagini arrivate dal Marocco chiudono ogni dubbio sul rapporto tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker. Dopo giorni di indiscrezioni e assenze sui social che avevano alimentato sospetti, i due sono comparsi fianco a fianco durante una vacanza pasquale a Marrakech.

A rendere pubblico il momento è stato Jonathan Kashanian, che ha pubblicato una foto di gruppo destinata a circolare rapidamente online. Nello scatto, ambientato tra le atmosfere del deserto, si vede Berruti accanto alla conduttrice, sorridente e perfettamente inserito nel gruppo di amici più stretti.

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Il viaggio non è stato solo un soggiorno romantico. Con loro c’erano anche Nunzia De Girolamo insieme al marito Francesco Boccia ed Elena Alberti. La comitiva ha alternato momenti di relax tra i mercati locali e uscite tra le dune, condividendo sui social scene leggere e divertenti, tra acquisti e trattative nei souk.

Michelle Hunziker ha raccontato parte della vacanza anche attraverso le immagini con le figlie Sole e Celeste Trussardi. Tra giri in jeep e tramonti nel deserto, la presenza di Berruti accanto alla famiglia ha rafforzato l’idea di un legame stabile, lontano dalle voci circolate nelle settimane precedenti.