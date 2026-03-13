Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme, le voci sulla nuova relazione tra la conduttrice e l'ex di Maria Elena Boschi

Michelle Hunziker torna al centro del gossip per una possibile relazione con l’attore Giulio Berruti. I due sarebbero stati visti insieme tra Roma e la Toscana, dove una giornata alle terme e passeggiate mano nella mano hanno acceso le voci su un nuovo legame.

La vita sentimentale di Michelle Hunziker torna a far parlare. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice svizzera starebbe frequentando l’attore Giulio Berruti. Il primo incontro sarebbe avvenuto per caso a Roma. Da lì sarebbe nata una conoscenza proseguita con una cena e altri appuntamenti, fino a trasformarsi in una frequentazione sempre più assidua.

Le voci si sono rafforzate dopo che i due sono stati fotografati insieme alle Terme di Saturnia, in Toscana. Durante la giornata avrebbero cercato di restare lontani da occhi indiscreti, ma le immagini mostrerebbero momenti di complicità, passeggiate mano nella mano e lunghe conversazioni che farebbero pensare a un legame appena nato.

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Classe 1984, Giulio Berruti è conosciuto dal pubblico televisivo per numerose fiction di successo. Attore ma anche odontoiatra, ha costruito la sua popolarità grazie a serie come “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”, “Il falco e la colomba” e “Sangue caldo”, diventando negli anni uno dei volti più riconoscibili della tv italiana.

Negli ultimi anni il suo nome è stato spesso associato alla politica Maria Elena Boschi. I due avevano parlato apertamente di progetti di vita insieme e dell’idea di costruire una famiglia. La loro relazione si è però conclusa nell’autunno scorso, una separazione che aveva sorpreso molti osservatori.

Anche Michelle Hunziker ha alle spalle storie molto note. È stata sposata con Eros Ramazzotti, da cui è nata la figlia Aurora, e con l’imprenditore Tommaso Trussardi, padre delle sue figlie Sole e Celeste. Negli ultimi anni la conduttrice è stata accostata anche al chirurgo Giovanni Angiolini, all’osteopata Alessandro Carollo e all’imprenditore Nino Tronchetti Provera.

In televisione la presentatrice ha spesso raccontato il suo rapporto con i sentimenti. Ospite a Verissimo, aveva spiegato che condividere la vita con qualcuno rende tutto più ricco e più intenso, lasciando intendere quanto per lei l’amore resti una parte centrale della vita.