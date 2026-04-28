Sinner critica gli orari a Madrid dopo la vittoria su Norrie e chiede modifiche al programma

Jannik Sinner critica l’organizzazione del torneo di Madrid dopo la vittoria su Cameron Norrie per via degli orari di gioco troppo tardivi, con match conclusi oltre l’una di notte e tempi di recupero ridotti per gli atleti

Jannik Sinner conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid superando Cameron Norrie in due set, 6-2, 7-5. Il tennista italiano ha gestito il match con sicurezza, chiudendo in poco più di un’ora e mezza e confermando il buon momento sulla terra rossa.

Subito dopo la partita, però, l’attenzione si è spostata su un altro tema. Sinner ha espresso dubbi sulla gestione degli orari nel torneo spagnolo, soffermandosi soprattutto sulle sessioni serali e sui ritmi imposti ai giocatori durante la giornata.

Il numero uno azzurro ha spiegato di aver giocato in una fascia oraria per lui insolita, sottolineando come non gli capiti spesso di scendere in campo così presto. Ha comunque chiarito di adattarsi a qualsiasi programmazione, cercando sempre di rendere al meglio indipendentemente dall’orario.

Nel dettaglio, Sinner ha fatto riferimento alla scelta su chi dovesse disputare il match pomeridiano tra lui e un altro giocatore, ritenendo corretto che fosse favorito chi aveva terminato più tardi il giorno precedente. Un criterio che, a suo giudizio, dovrebbe essere applicato con maggiore attenzione.

La critica più netta riguarda però la struttura complessiva del calendario giornaliero. Secondo Sinner, iniziare le sessioni serali alle 20 comporta conseguenze pesanti, perché le partite possono protrarsi fino a notte inoltrata. Chi scende in campo rischia di finire oltre l’una, con tempi molto stretti per recuperare tra alimentazione, trattamenti e riposo.

Una situazione che, pur prevedendo un giorno libero successivo, non elimina le difficoltà legate ai ritmi serrati. Per questo Sinner ha suggerito la necessità di rivedere l’organizzazione, chiedendo una distribuzione più equilibrata degli incontri nel corso della giornata.