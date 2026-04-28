Caso Minetti e grazia presidenziale: come funziona la concessione e quando può essere revocata

Il caso Minetti riporta al centro la grazia presidenziale e la possibilità di revoca dopo nuovi reati o verifiche. La misura, prevista dalla Costituzione, può cancellare o ridurre la pena, ma segue un iter preciso con il coinvolgimento del ministro della Giustizia.

Il caso Minetti riaccende il dibattito su uno degli strumenti più delicati dell’ordinamento italiano, la grazia. Si tratta di un atto di clemenza previsto dall’articolo 87 della Costituzione che consente al presidente della Repubblica di cancellare del tutto o in parte una pena, oppure di trasformarla in una sanzione diversa, come la sostituzione del carcere con una multa.

La richiesta di grazia non arriva direttamente al Quirinale, ma passa dal ministero della Giustizia. Può essere presentata dal condannato, da un familiare, dal convivente o dal legale. In alcuni casi, l’iniziativa può partire anche senza una domanda formale. La procedura è regolata dal Codice di procedura penale e prevede una fase di valutazione articolata, con l’acquisizione di informazioni sulla posizione del condannato, eventuali segni di ravvedimento e altri elementi utili.

Un passaggio centrale riguarda il parere del procuratore generale presso la Corte d’Appello, che valuta la situazione dopo aver raccolto dati da forze dell’ordine e istituti penitenziari. Questo parere arriva al ministro della Giustizia, che a sua volta trasmette tutto al presidente della Repubblica accompagnando la richiesta con una propria valutazione, favorevole o contraria.

Il potere finale spetta comunque al capo dello Stato. La Corte costituzionale lo ha chiarito con una sentenza del 2006, stabilendo che la decisione sulla concessione della grazia è prerogativa esclusiva del presidente della Repubblica, anche in presenza di pareri diversi da parte del governo.

La revoca della grazia è possibile, anche se i casi sono rari. Nei decreti presidenziali viene spesso inserita una clausola che prevede l’annullamento del beneficio se il destinatario commette un reato doloso entro cinque anni, che diventano dieci nei casi più gravi come l’ergastolo. Un precedente noto riguarda Graziano Mesina, graziato nel 2004 e poi nuovamente condannato, con conseguente perdita del beneficio.

Oltre a questa ipotesi, alcuni giuristi richiamano un principio generale secondo cui la grazia può essere ritirata se emergono elementi che dimostrano che i presupposti iniziali erano errati. Anche in questo caso serve una nuova istruttoria e un provvedimento formale.