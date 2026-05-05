Caso Minetti, arrivano le prime verifiche su grazia e adozione mentre la Procura valuta i documenti

Nicole Minetti riceve le prime verifiche da Interpol e carabinieri sulla grazia concessa dopo le condanne, mentre la Procura generale di Milano esamina documenti su adozione e vita all’estero, in attesa di un parere definitivo.

Le prime informazioni richieste a Interpol e carabinieri stanno raggiungendo la Procura generale di Milano, impegnata a esaminare la documentazione legata alla grazia concessa a Nicole Minetti, già condannata nei procedimenti Ruby e Rimborsopoli.

Gli approfondimenti seguono due direttrici precise. Da una parte si controllano gli atti relativi all’adozione di un minore con problemi di salute in Uruguay; dall’altra si analizzano i cambiamenti nella vita dell’ex consigliera regionale lombarda dopo le vicende giudiziarie.

Le verifiche sull’adozione, comprese quelle sanitarie e la validità delle decisioni dei tribunali, sono affidate ai carabinieri. In particolare viene esaminato il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Venezia che, con atto del 19 luglio 2024, ha riconosciuto efficace l’adozione del figlio di Minetti e Giuseppe Cipriani.

Parallelamente, gli accertamenti all’estero, tra Uruguay e Spagna, sono stati demandati all’Interpol, con richiesta di intervento urgente già a fine aprile. Le prime indicazioni raccolte finora descrivono una procedura di adozione che, per quanto emerge dai documenti, rispetterebbe i passaggi previsti.

Al momento non risultano procedimenti aperti né segnalazioni nelle banche dati delle forze di polizia a carico di Minetti. Per questo motivo sarà necessario attendere gli esiti completi delle verifiche internazionali per chiarire eventuali dubbi sollevati anche da indiscrezioni di stampa.

La Procura generale non è chiamata a riaprire un’indagine sull’ex consigliera, ma a valutare la correttezza degli elementi che hanno portato alla concessione della grazia, prima di esprimere un parere destinato al ministero della Giustizia, che non è atteso nell’immediato.