Truffa su TikTok per incontrare Achille Lauro, fan paga 10mila euro a falsi manager nel Reggiano
Una fan contattata online cade in una truffa per incontrare Achille Lauro e paga 10mila euro credendo di parlare con il suo staff. I soldi finiscono su conti esteri e poi vengono spesi in Emilia.
Una promessa allettante, quella di conoscere di persona Achille Lauro, si è trasformata in un raggiro costoso per una giovane contattata sui social. Tutto è iniziato su TikTok, dove un utente si è presentato come membro dello staff del cantante, chiedendole di proseguire la conversazione su WhatsApp.
Dal numero con prefisso estero è poi intervenuto un presunto manager, che ha avanzato una richiesta precisa: versare 10mila euro per ottenere un incontro esclusivo con l’artista. La vittima ha provato a effettuare pagamenti verso conti italiani, ma i sistemi antifrode hanno bloccato le operazioni. A quel punto, i truffatori hanno indicato un iban lituano come alternativa.
I bonifici sono partiti tra il 21 e il 22 agosto. Dopo il primo pagamento, però, sono arrivate nuove richieste di denaro, per una cifra complessiva superiore ai 45mila dollari. Di fronte a queste pretese, la donna ha iniziato a dubitare e ha deciso di rivolgersi ai carabinieri.
L’indagine, avviata nell’agosto 2025 dai militari di Castelnovo Monti, ha permesso di seguire il percorso del denaro. I fondi, trasferiti dal conto estero, sono confluiti su un conto italiano di Poste, utilizzato per spese quotidiane tra supermercati, distributori e negozi nella zona del Reggiano.
Gli accertamenti hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili: un uomo di 45 anni residente a Reggio Emilia e una donna di 30 anni di Novellara, denunciati per truffa in concorso. Le verifiche sui movimenti bancari hanno consentito agli investigatori di collegare direttamente gli acquisti agli intestatari del conto.
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