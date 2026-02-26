Achille Lauro a Sanremo 2026 tra lusso e stile con il collier Magnifica da 300mila euro

Achille Lauro incanta Sanremo 2026 con un look total white impreziosito da un collier unico, ispirato a Lorenzo de’ Medici e realizzato con opale bianca e diamanti, dal valore stimato intorno ai 300mila euro.

Alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Achille Lauro è tornato a far parlare di sé con un’immagine curata nei minimi dettagli. Sul palco dell’Ariston, al fianco di Carlo Conti come co-conduttore, ha scelto un’estetica pulita e luminosa, giocata su un total white elegante e deciso.

L’abito, firmato Dolce & Gabbana, ha fatto da sfondo a un gioiello imponente che ha catturato subito l’attenzione. Si tratta del collier Magnifica della maison Damiani, un pezzo unico pensato come omaggio al Rinascimento italiano e alla figura di Lorenzo de’ Medici.

Leggi anche: Leggi anche: Sanremo 2026, Laura Pausini e Achille Lauro verso il duetto su 16 marzo tra attese e polemiche

Il cuore della collana è una opale bianca cabochon da 59,66 carati, una pietra rara che riflette la luce con sfumature sempre diverse. Intorno, una struttura complessa di diamanti e opali più piccoli crea un intreccio prezioso che esalta il design complessivo.

Non esiste un prezzo ufficiale per un gioiello di questo tipo, ma la combinazione tra dimensioni della pietra centrale e lavorazione artigianale porta a una stima che sfiora i 300mila euro. Un valore che rende il collier accessibile a pochi.

A completare il look, Lauro ha scelto anche gli orecchini Mimosa, sempre firmati Damiani, caratterizzati da una forma floreale e da un prezzo decisamente più contenuto, pari a 3.980 euro.