Il superyacht Nord attraversa lo Stretto di Hormuz e arriva in Oman nonostante blocchi e sanzioni

Il superyacht Nord legato all’oligarca Alexey Mordashov ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante le tensioni militari e i controlli navali. L’imbarcazione da 500 milioni è arrivata in Oman dopo la partenza da Dubai.

Il superyacht Nord, collegato al magnate russo Alexey Mordashov, è riuscito a transitare nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più sensibili al mondo per il traffico energetico. L’area è da mesi interessata da controlli e restrizioni imposte sia dagli Stati Uniti sia dall’Iran, ma l’imbarcazione ha comunque completato il viaggio.

Lungo 142 metri e battente bandiera russa, il Nord è considerato uno degli yacht privati più imponenti esistenti. A bordo dispone di piscina, piattaforma per elicotteri e persino un sottomarino. Il valore stimato supera i 500 milioni di dollari, collocandolo tra le imbarcazioni più costose al mondo.

Secondo i dati di tracciamento navale, lo yacht ha lasciato Dubai nella notte di venerdì per poi raggiungere domenica mattina il porto turistico di Al Mouj, nella capitale dell’Oman. Negli ultimi mesi sono state pochissime le imbarcazioni private riuscite a percorrere quella rotta, segnata da forti tensioni geopolitiche.

Il nome di Mordashov è legato al gruppo siderurgico Severstal, tra le principali aziende russe del settore. Dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022, il miliardario è stato inserito nelle liste delle sanzioni da parte di Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito. Il suo patrimonio è stimato in circa 37 miliardi di dollari.

Formalmente, lo yacht non risulta intestato direttamente a lui. Dal 2022 la proprietà è riconducibile a una società collegata alla moglie, e non è noto se l’imprenditore fosse a bordo durante il passaggio nello stretto. In precedenza, località come Hong Kong e Maldive avevano evitato di sequestrare l’imbarcazione, nonostante le richieste dei Paesi occidentali.

Nel frattempo proseguono i contatti tra Russia e Iran. A San Pietroburgo, il presidente Vladimir Putin ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, definendo solido il rapporto tra i due Paesi e lodando la posizione iraniana nella difesa della propria sovranità.