Trump minaccia l'Iran, scontri nello Stretto di Hormuz e attacchi a Emirati e Oman

Donald Trump minaccia l’Iran mentre nello Stretto di Hormuz riprendono scontri e attacchi, con missili e droni segnalati contro navi e Paesi del Golfo, in un’escalation che coinvolge anche Emirati e Oman.

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire nello Stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore si sono susseguiti annunci contrastanti e azioni militari. Dopo una tregua fragile, entrambe le parti hanno ripreso le operazioni, tra accuse reciproche e versioni opposte sugli scontri in mare.

Teheran ha dichiarato di aver colpito con due missili una fregata statunitense al largo di Jask, sostenendo che la nave avrebbe ignorato un avvertimento iraniano. La versione è stata però respinta dal Comando centrale americano, che ha riferito invece del passaggio riuscito di due mercantili Usa attraverso lo stretto e della ripresa del controllo dell’area, notizia negata dalla Repubblica islamica.

Washington ha poi annunciato la distruzione di diverse imbarcazioni iraniane, accusando Teheran di aver lanciato missili da crociera, droni e attacchi con mezzi veloci contro unità navali e navi commerciali. Anche in questo caso, l’Iran ha smentito parlando di informazioni infondate.

Il conflitto si è esteso anche oltre il mare. Negli Emirati Arabi Uniti, un attacco con droni ha provocato un vasto incendio in un impianto petrolifero a Fujairah. Le autorità locali hanno riferito di missili intercettati e di alcuni feriti, indicando un bilancio complessivo di centinaia di attacchi subiti dall’inizio delle ostilità.

Coinvolto anche l’Oman, dove un missile ha colpito un edificio residenziale nella città costiera di Bukha, causando due feriti gravi. L’episodio ha alimentato ulteriori timori per la sicurezza nella regione, già attraversata da forti tensioni.

Nello stesso tratto di mare, una portarinfuse gestita da una compagnia sudcoreana è stata danneggiata da un’esplosione mentre si trovava all’ancora vicino agli Emirati. Le autorità di Seul seguono la situazione, mentre crescono le preoccupazioni per la sicurezza delle rotte commerciali.

Donald Trump è intervenuto più volte durante la giornata, rilanciando messaggi duri contro Teheran. Ha avvertito che l’Iran rischia la distruzione totale se dovesse colpire le navi statunitensi impegnate nel progetto militare denominato Project Freedom, pensato per garantire il transito nello stretto.

Il presidente ha inoltre rivendicato la superiorità militare americana, parlando di equipaggiamenti e basi operative in tutto il mondo, e ha sostenuto che le forze iraniane sarebbero ormai ridotte. In uno dei suoi messaggi ha affermato che diverse imbarcazioni veloci iraniane sono state eliminate durante gli scontri.

Tra dichiarazioni, smentite e nuovi attacchi, la situazione resta instabile e sotto osservazione internazionale, con il rischio concreto di un allargamento del conflitto nell’area del Golfo.