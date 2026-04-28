Alcaraz infortunato al polso dopo Barcellona, rischio forfait anche a Wimbledon

Carlos Alcaraz si è fermato per un infortunio al polso accusato a Barcellona e rischia di saltare anche Wimbledon, dopo aver già rinunciato ai principali tornei sulla terra. Lo stop prolungato alimenta dubbi sui tempi di recupero.

Il problema al polso accusato da Carlos Alcaraz durante il primo turno dell’Atp 500 di Barcellona continua a condizionare la sua stagione. Il ritiro immediato dal torneo ha segnato l’inizio di una lunga pausa che lo ha costretto a dare forfait anche al Masters 1000 di Madrid, agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, dove si presentava da campione in carica.

La decisione di interrompere in anticipo la stagione sulla terra battuta ha avuto effetti anche sulla classifica, con Jannik Sinner che ha approfittato dell’assenza dello spagnolo per guadagnare terreno nel ranking Atp. Ma le incognite non riguardano solo il presente: cresce infatti la preoccupazione anche per il prossimo appuntamento sull’erba londinese.

Dalla Spagna arrivano segnali poco rassicuranti sulle condizioni del giocatore. L’ex tennista Alex Corretja ha invitato alla cautela, spiegando che il recupero richiede tempo e che non è possibile stabilire una data precisa per il rientro. Dopo oltre un mese di stop, il rischio è quello di tornare in campo senza una preparazione adeguata.

Secondo Corretja, l’avvio della stagione sull’erba rappresenta un ulteriore ostacolo. I movimenti richiesti su questa superficie, diversi rispetto alla terra battuta, potrebbero sollecitare il polso in modo critico. Proprio per questo motivo restano dubbi concreti sulla presenza di Alcaraz a Wimbledon, torneo in cui lo scorso anno aveva raggiunto la finale.