Ilary Blasi festeggia 45 anni a Capri tra famiglia e dediche social di Chanel e Bastian Muller

Ilary Blasi festeggia i 45 anni a Capri con la famiglia e il compagno Bastian Muller, tra dediche social e messaggi affettuosi. La figlia Chanel pubblica foto private e parole intense, mentre anche il compagno rompe la sua riservatezza.

Ilary Blasi ha celebrato il suo 45° compleanno il 28 aprile trascorrendo alcuni giorni a Capri insieme al compagno Bastian Muller e alle figlie Chanel e Isabel. Una pausa lontana dagli impegni televisivi, vissuta tra mare, relax e momenti condivisi in famiglia.

Tra i messaggi più personali spicca quello di Chanel, che ha scelto Instagram per rendere omaggio alla madre. La giovane ha pubblicato due scatti significativi: uno recente, che le ritrae insieme su una barca durante il soggiorno sull’isola, e uno risalente alla sua infanzia, quando era appena nata. A corredo delle immagini, poche parole dirette: «Buon compleanno! Il mio punto fermo, ti amo».

Anche il primogenito Cristian ha voluto far sentire la sua presenza, condividendo un messaggio semplice ma affettuoso dedicato alla madre: «Auguri alla mamma migliore. Ti amo». Parole che confermano il legame stretto all’interno della famiglia.

Non sono mancati gli auguri della sorella minore Melory, che ha pubblicato una foto insieme a Ilary accompagnata da una frase essenziale: «Tanti auguri anche così». La conduttrice ha poi ricondiviso nelle sue storie Instagram sia il messaggio di Chanel sia quello della sorella.

Tra i contributi più originali, anche quello del Grande Fratello, che ha scelto un tono ironico raccogliendo alcune delle gaffe più divertenti della presentatrice per farle gli auguri in modo leggero.

Infine, a sorprendere è stato il messaggio di Bastian Muller. Solitamente lontano dall’esposizione mediatica, il compagno di Ilary ha pubblicato una foto di coppia accompagnata da una dedica in inglese: «Happy Birthday my love». Poi ha aggiunto un pensiero più personale, evocando viaggi e momenti condivisi: «A molti altri tramonti, avventure e momenti indimenticabili in giro per il mondo con te».