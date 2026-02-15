Ilary Blasi si sposa, la proposta a Parigi di Bastian Muller

Ilary Blasi annuncia le nozze con Bastian Muller: proposta a Parigi nel giorno di San Valentino, con anello mostrato sui social.

Ilary Blasi ha annunciato il suo matrimonio con Bastian Muller pubblicando una storia su Instagram nel giorno di San Valentino. Nello scatto si vede l’anello al dito mentre alle spalle compare la Tour Eiffel, cornice della vacanza romantica che la coppia sta trascorrendo a Parigi. Accanto all’immagine, una breve frase: “My forever Valentine”.

La notizia non arriva del tutto a sorpresa. Già nei mesi scorsi alcuni segnali avevano fatto pensare a un possibile passo importante. Durante una vacanza sulle Dolomiti a dicembre, la conduttrice aveva condiviso alcune foto in cui spiccava un anello sull’anulare sinistro, elegante e con una pietra centrale ben visibile.

Quel dettaglio non era passato inosservato e aveva alimentato le ipotesi su un fidanzamento ufficiale. Lo stesso gioiello, ora mostrato apertamente sui social, sembra confermare che la proposta fosse già avvenuta o comunque nell’aria da tempo.

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller è iniziata tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023, dopo la separazione da Francesco Totti. I due si sono conosciuti a New York, in aeroporto, in quello che la stessa Blasi ha descritto come un incontro improvviso e immediato.