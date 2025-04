Ilary Blasi festeggia 44 anni, le dolci dediche di Chanel, Cristian e Bastian Muller

Ilary Blasi compie oggi, lunedì 28 aprile, 44 anni. Numerosi colleghi, amici e familiari hanno celebrato il suo compleanno sui social. Tra le dediche più emozionanti quelle dei figli Christian e Chanel, nati dal matrimonio con Francesco Totti.

Chanel Totti, 17 anni, ha pubblicato una foto in cui posa accanto alla madre in abiti eleganti, scrivendo: "Auguri alla mia spalla, non smetterò mai di ringraziarti. Ti amo".

Anche Cristian Totti ha dedicato un messaggio affettuoso: "Tanti auguri mamma, ti amo da morire", accompagnato da una foto insieme.

Tra i messaggi di auguri non è mancato quello di Bastian Muller, attuale compagno di Ilary Blasi, che ha scritto: "Buon compleanno amore mio", postando una foto della coppia al Colosseo.

Impegnata alla conduzione di The Couple - Una vittoria per due, Ilary Blasi ha ricevuto anche una festa a sorpresa organizzata dal suo team di lavoro. "La mia produzione è speciale. Grazie a tutti", ha scritto la conduttrice mostrando un video del suo camerino addobbato con palloncini e fiori rosa.

