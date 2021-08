La cantante Madame con l'abito da 4mila euro e le ciabatte da 350 euro!

Madame si è esibita in una serata di beneficenza organizzata da Luisa Via Roma. Per l'occasione la cantante, che ha cantato a piedi nudi, si è presentata all'evento indossando delle ciabatte di gomma Versace. Ancora una volta l'artista vicentina Madame ha attirato l'attenzione per il suo look non convenzionale: in una serata di solidarietà organizzata da Luisa Via Roma, la cantante ha indossato un abito dorato e sneakers in gomma, entrambe di Versace. Il costo dell'abito (un miniabito con effetto rete metallica) è venduto sul sito della prestigiosa maison a 4100 euro, mentre per le scarpe ai piedi della cantante il costo sarebbe di 350 euro.

Durante l'evento della serata (il cui ricavato è stato devoluto ai bambini bisognosi), Madame si è esibita a piedi nudi in alcuni dei suoi più grandi successi. Alla serata hanno partecipato ospiti come Orlando Bloom, Heidi Klum con la figlia Leni, Tina Kunakey (moglie di Vincent Cassel), Marica Pellegrinelli, Emily Ratajkowski, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi con la moglie Agnese, Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e tanti altri.

A Sanremo 2021 Madame aveva detto: “Adoro essere scalza perché mi dà la sensazione di sentire il controllo sotto la pianta dei miei piedi. È come se fossi un tutt’uno con quello che calpesto. Io sono parte del mondo che sto vivendo, soprattutto in un momento in cui potrei volare via perché davanti a milioni di persone. Invece preferisco stare con i piedi per terra”.

