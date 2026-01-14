K-Pop Demon Hunters - ecco i prodotti Funko Pop! e Loungefly

K-Pop Demon Hunters: arrivano i Funko Pop! e gli accessori Loungefly ufficiali

K-Pop Demon Hunters si è imposto come uno dei più grandi successi pop del 2025, conquistando un pubblico trasversale grazie a un mix esplosivo di musica, azione e stile visivo. Il film ha saputo unire l’energia del K-Pop a una narrazione urban-fantasy originale, trasformando le sue protagoniste in vere e proprie icone della cultura pop contemporanea.

Rumi, Mira e Zoey sono entrate rapidamente nel cuore dei fan di tutto il mondo. Le loro personalità, il design inconfondibile e le performance musicali hanno reso memorabili brani come “Golden”, diventati in breve tempo inni cantati a squarciagola dalla community. Il gruppo HUNTR/X non è solo un elemento narrativo del film, ma un simbolo di appartenenza per chi ha abbracciato l’universo di K-Pop Demon Hunters.

Sull’onda di questo enorme successo, arrivano ora i prodotti ufficiali Funko Pop! e Loungefly dedicati al film. Le celebri figure Funko Pop! reinterpretano le protagoniste con lo stile super-deformed che ha reso il brand famoso in tutto il mondo, curando nei dettagli outfit, acconciature ed espressioni che richiamano fedelmente le versioni viste sullo schermo. Si tratta di pezzi pensati sia per i collezionisti più esigenti sia per i fan che vogliono portare un frammento del film nella propria collezione.

Accanto alle figure, Loungefly propone una linea di accessori ispirati a K-Pop Demon Hunters, perfetti per chi desidera esprimere la propria passione anche nella vita quotidiana. Zaini, borse e articoli fashion combinano design accattivante e qualità dei materiali, con grafiche che richiamano l’estetica del film e l’identità del gruppo HUNTR/X.

Per chi vuole unirsi ufficialmente alla squadra e aggiungere questi prodotti alla propria collezione, è sufficiente visitare gli store ufficiali Funko e Loungefly, disponibili rispettivamente su funko.com e loungefly.com, dove è possibile scoprire l’intera gamma dedicata a K-Pop Demon Hunters.

Il fenomeno continua dunque a espandersi anche fuori dallo schermo, confermandosi come uno dei franchise più amati e riconoscibili del 2025.

