Funko Pop! & Loungefly per Zootropolis 2

I PRODOTTI FUNKO POP! E LOUNGEFLY PER CELEBRARE IL NUOVO FILM DISNEY

Il 26 novembre arriverà al cinema Zootropolis 2, sequel del successo targato Disney che nel 2017 vinse il premio Oscar per il Miglior Film d’Animazione.

Judy Hopps e Nick Wilde dovranno riunire le forze per indagare assieme su un nuovo e difficile caso. Ce la faranno?

Per prepararsi al meglio, sono arrivati i nuovi e irresistibili prodotti Funko Pop! e Loungefly dedicati al film.

Riuscirete a collezionarli tutti? Basta andare sugli store ufficiali funko.com e loungefly.com.