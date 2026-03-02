Battlestar Galactica Scattered Hopes presenta le Gunstar e le loro armi

Battlestar Galactica Scattered Hopes mostra le Gunstar e il loro arsenale nel nuovo trailer, spiegando come ogni nave affronta i Cyloni con abilità diverse. Il video introduce quattro classi con ruoli distinti nella fuga della flotta.

Un nuovo trailer di Battlestar Galactica Scattered Hopes mette al centro la potenza di fuoco delle Gunstar, le navi che il giocatore dovrà guidare per sfuggire alla minaccia dei Cyloni. Il video offre una panoramica concreta delle capacità offensive e difensive disponibili durante le battaglie.

Il gioco, sviluppato da Alt Shift e pubblicato da Dotemu, propone uno scontro continuo contro i robot senzienti della saga. La fuga diventa una sfida tattica, dove ogni decisione incide sulla sopravvivenza della flotta in movimento.

Leggi anche: Battlestar Galactica Scattered Hopes arriva su PC nella primavera 2026

Le Gunstar non sono tutte uguali. Ogni classe ha un ruolo preciso e richiede un approccio diverso. La Callisto, definita Assault Gunstar, punta sull’equilibrio tra attacco e resistenza, risultando adatta a più situazioni di combattimento.

La Ares agisce invece come portaerei, concentrandosi sulla gestione degli squadroni e sulla rapidità nelle operazioni. La Erebus sfrutta strumenti di guerra elettronica per contrastare le tecnologie dei Cyloni, mentre la Atalanta colpisce da lontano con bombardamenti pesanti.

L’intera flotta viene sbloccata progressivamente durante la partita, che adotta una struttura roguelite. Nel frattempo, è già disponibile una demo giocabile presentata allo Steam Next Fest, che consente di testare le prime strategie di fuga e combattimento.