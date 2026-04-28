Incidente con mucche sulla statale Appia a Sorbo Serpico, tre feriti e sette bovini morti

Incidente nella notte a Sorbo Serpico causato da bovini sulla carreggiata coinvolge tre auto e provoca tre feriti. Sette mucche muoiono nell’impatto sulla statale Appia, traffico bloccato per ore prima della riapertura.

Un gruppo di bovini finito sulla carreggiata ha provocato un grave incidente nella notte lungo la strada statale 7 “Via Appia”, all’altezza del chilometro 318 nel territorio di Sorbo Serpico, in provincia di Avellino. Tre automobili sono rimaste coinvolte nello scontro.

Il bilancio parla di tre persone ferite, soccorse sul posto, e di sette mucche morte dopo l’impatto. La presenza improvvisa degli animali sulla strada ha reso inevitabile la collisione tra i veicoli in transito.

A seguito dell’incidente, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi e degli animali. Sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine e il personale dell’Anas.

Terminate le attività di messa in sicurezza, la circolazione è stata riaperta e risulta ora regolare in entrambe le direzioni lungo la statale Appia.