Lecce, incidente sulla Statale 275: muore netturbino di 28 anni, tre feriti nello scontro

Un tragico incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, 21 novembre 2024, sulla Strada Statale 275, all'altezza della località San Dana, frazione di Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. Lo scontro ha coinvolto un camion compattatore dei rifiuti e un'autovettura, causando la morte di un giovane netturbino di 28 anni e il ferimento di altre tre persone.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 4:50 del mattino. Il camion dei rifiuti, su cui viaggiava come passeggero il 28enne deceduto, si è scontrato frontalmente con un SUV che trasportava due ventenni. L'impatto è stato così violento da causare il ribaltamento del mezzo pesante su un lato, mentre l'autovettura ha riportato gravi danni nella parte anteriore.

La vittima, identificata come Cosimo Bello, residente a Gagliano del Capo, è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Il collega che si trovava alla guida del camion è rimasto ferito, così come i due giovani occupanti del SUV. Tutti i feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere dei veicoli coinvolti, e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per determinare l'esatta dinamica dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.

La comunità di Gagliano del Capo è profondamente scossa dalla perdita del giovane Cosimo Bello, descritto da amici e colleghi come una persona dedita al lavoro e benvoluta da tutti. Le autorità locali hanno espresso cordoglio alla famiglia della vittima e augurato una pronta guarigione ai feriti coinvolti nell'incidente.

