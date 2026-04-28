Musetti Lehecka agli ottavi del Masters 1000 Madrid: orario, precedenti e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti affronta Jiri Lehecka agli ottavi del Masters 1000 di Madrid dopo due vittorie convincenti. Il match si gioca il 28 aprile non prima delle 12.30, con l’azzurro che cerca conferme contro un avversario già battuto a Montecarlo.

Lorenzo Musetti torna in campo al Masters 1000 di Madrid per affrontare Jiri Lehecka negli ottavi di finale del torneo spagnolo. La sfida è in programma martedì 28 aprile e inizierà non prima delle 12.30, inserita nel programma della giornata sulla terra rossa madrilena.

L’azzurro arriva all’appuntamento dopo aver superato due avversari di livello come Hubert Hurkacz e Tallon Griekspoor, mostrando solidità e continuità. Dall’altra parte della rete, Lehecka si presenta forte del percorso che lo ha portato fino alla finale del torneo di Miami e delle vittorie ottenute nei turni precedenti contro Alejandro Tabilo e Alex Michelsen.

I precedenti tra i due tennisti sorridono al giocatore ceco, avanti 2-1 nel bilancio complessivo. L’ultimo confronto diretto, però, ha premiato Musetti, che si è imposto in tre set nel match disputato al torneo di Montecarlo, confermando la sua crescita sulla superficie.

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport, che detiene i diritti dell’intero torneo. La partita sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV, permettendo agli appassionati di seguire il match su diversi dispositivi.