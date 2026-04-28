Pacchi smarriti o danneggiati: cosa fare con spedizioni in ritardo e problemi con i corrieri

Problemi con spedizioni e acquisti online aumentano per ritardi e pacchi smarriti o danneggiati, spesso legati a inefficienze dei corrieri. Le segnalazioni crescono mentre gli acquisti digitali diventano sempre più frequenti.

Ritardi, smarrimenti e danni durante il trasporto sono tra i disservizi più segnalati da chi utilizza corrieri o acquista online. Le richieste di assistenza spesso non portano risposte concrete, lasciando i consumatori senza soluzioni immediate. Con l’aumento degli acquisti digitali, cresce anche il numero di problemi legati alle consegne.

Quando un pacco acquistato online non arriva perché si perde durante la spedizione, la responsabilità ricade sul venditore. In questi casi è necessario contattarlo direttamente per ottenere un rimborso o una nuova spedizione. Diversa la situazione se il pacco è stato inviato personalmente: in quel caso bisogna aprire un reclamo con il corriere, fornendo dati essenziali come numero di tracking, descrizione del contenuto e informazioni di mittente e destinatario.

Le società di spedizione mettono a disposizione moduli online per avviare le segnalazioni, ma è possibile anche rivolgersi agli sportelli fisici o al servizio clienti telefonico. Per ridurre i rischi conviene adottare alcune precauzioni: imballare con cura, conservare ricevute e codici di spedizione, fotografare il contenuto e valutare un’eventuale assicurazione. Utile anche controllare la Carta dei servizi del corriere, dove sono indicati eventuali rimborsi.

Per legge, chi vende online deve consegnare il prodotto entro 30 giorni dalla conclusione dell’ordine. Se il termine non viene rispettato, il cliente può fissare una nuova scadenza. Se anche questa non viene rispettata, è possibile annullare l’acquisto e chiedere un risarcimento. In alternativa, si può inviare una comunicazione formale al venditore, chiedendo la consegna entro pochi giorni.

Nel caso di pacco danneggiato, la responsabilità resta in capo al venditore fino alla consegna effettiva al cliente, salvo che sia stato l’acquirente a scegliere autonomamente il corriere. Se invece la spedizione è stata organizzata privatamente, bisogna verificare le condizioni previste dal servizio scelto e presentare reclamo documentando il danno con foto e prove d’acquisto.

Per evitare contestazioni, è consigliabile controllare il pacco al momento della consegna, possibilmente davanti al corriere, e segnalare subito eventuali problemi. Anche in questi casi può essere utile aver documentato lo stato del pacco prima della spedizione.

Chi acquista a distanza ha inoltre diritto al recesso entro 14 giorni dalla consegna, purché si tratti di un acquisto tra consumatore e venditore professionale. Non rientrano in questa possibilità i prodotti personalizzati, i beni deperibili o quelli sigillati aperti dopo la consegna. Per i prodotti difettosi resta valida la garanzia di due anni, che consente di chiedere riparazione o sostituzione.