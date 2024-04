Cosa è possibile fare con un monitor smart?

Un monitor smart rappresenta una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi anni, dato che propone un ampio ventaglio di funzionalità che vanno ben oltre la semplice visualizzazione di contenuti. Dotati di connettività Internet, questi dispositivi permettono agli utenti di accedere a diversi servizi online, dalle videoconferenze alla navigazione web, comprese attività come lo streaming dei contenuti multimediali. Senza per questo perdere la loro spiccata votazione in favore delle attività di tipo più professionale, come l'editing grafico.

Mirroring dello schermo

Una caratteristica peculiare di molti monitor intelligenti è la capacità di effettuare il mirroring, ovvero proiettare ciò che appare sul display di uno smartphone, tablet o computer direttamente sullo schermo. Applicazioni come AirPlay 2, sviluppata da Apple, consentono di estendere o duplicare lo schermo dei dispositivi iOS su un monitor smart compatibile.

Visione dei contenuti in streaming

Questi monitor intelligenti piacciono perché permettono di accedere ad una gamma infinita di contenuti in streaming. Come detto, si possono connettere al WiFi di casa, e tramite un'interfaccia o dashboard permettono di fare login sugli account delle piattaforme di streaming più note, da Netflix ad Amazon Prime,passando per Disney+ e Youtube. La navigazione fra le varie app viene semplificata dalla presenza di un sistema operativo che, proprio come accade sui PC, ha il compito di facilitare la vita all'utente, secondo una logica user-friendly. Non solo, perché - tornando allo streaming - si possono scaricare anche tantissime app gratuite e ricche di contenuti come documentari, film, serie e cartoni animati.

Gestione del lavoro da casa

La gestione del lavoro da casa viene resa sempre più efficiente grazie all'utilizzo dei monitor smart. Questi dispositivi offrono la flessibilità necessaria per adattarsi a varie configurazioni o necessità, supportando il multitasking avanzato, ad esempio tramite la divisione dello schermo con l'opzione Screen Split. Attraverso la connettività, inoltre, i monitor facilitano la collaborazione a distanza, permettendo di accedere a sessioni in videoconferenza di alta qualità. Per non parlare poi delle caratteristiche tecniche che evitano l'affaticamento degli occhi, o la presenza di un sistema operativo che facilita la gestione dei file e delle applicazioni legate al mondo del lavoro. In altri termini, il monitor smart oggi è un alleato imprescindibile per chi lavora da remoto.

Altre caratteristiche da conoscere

Rimanendo in tema di produttività, lo smart working viene favorito anche dalla presenza di una serie di app indispensabili per il lavoro. Basti ad esempio pensare a Google Calendar e Microsoft 365, che possono essere usati senza doversi collegare ad un computer. In secondo luogo, parliamo di dispositivi dotati di un comparto audio davvero notevole, e spesso accessoriati con supporti fisici progettati per adattarsi a qualsiasi esigenza in termini di orientamento dello schermo. Questa è una caratteristica fondamentale per chi desidera allestire una postazione di lavoro confortevole, versatile e adattabile a specifiche necessità.

LG MyView Smart Monitor: la nuova frontiera del monitor smart

Abbiamo fino ad ora elencato una serie di punti chiave per scegliere un monitor smart, ma nel concreto, quali sono i modelli migliori? Sicuramente fra i più quotati troviamo i MyView Smart Monitor della LG: questi monitor, recentemente lanciati anche sul mercato italiano, sono pensati per chi cerca un monitor smart per qualsiasi esigenza: lo smart working, l’intrattenimento, l’ascolto di musica.

Sono dotati di sistema operativo webOS, che offre accesso ad una serie di servizi di intrattenimento (come per esempio Netflix, Prime Video, Youtube, ecc.), permettendo quindi di fruirne come se fossero una vera e propria smart TV e non solo uno schermo.

Per gli amanti della musica, la funzione LG Mood Music permette di creare playlist personalizzate, trasformando lo schermo nel proprio deejay personale.

LG MyView Smart Monitor risponde ovviamente anche alle esigenze di chi lavora da casa: con Wi-Fi e Bluetooth integrati, permettono il mirroring wireless, facilitando la condivisione dei contenuti fra i propri device mobili e lo schermo; questo avviene in particolare grazie Apple AirPlay 2 e ScreenShare. I monitor LG hanno inoltre preinstallati alcuni programmi fondamentali per un utilizzo professionale, fra cui Microsoft 365 e Google Calendar. Ultimo, ma non meno importante, la possibilità di regolare l’altezza, inclinazione e rotazione, fondamentali per chi, per lavoro, passa molte ore davanti ad uno schermo.

Infine, per i semplici, ma non meno importanti, utilizzatori privati, grazie ad LG ThinQ Home Hub, è possibile collegare LG MyView Smart ad altri elettrodomestici smart presenti in casa, permettendone una gestione da remoto.