Psg Bayern Monaco semifinale Champions League: orario, formazioni e dove vederla in tv

PSG e Bayern Monaco si affrontano il 28 aprile nella semifinale di Champions League per conquistare la finale. Al Parco dei Principi si sfidano i campioni d’Europa di Luis Enrique e i tedeschi freschi campioni di Germania.

La Champions League entra nella fase decisiva con la semifinale tra Psg e Bayern Monaco in programma martedì 28 aprile alle 21 al Parco dei Principi. I parigini arrivano all’appuntamento da detentori del trofeo dopo aver eliminato il Liverpool, mentre i tedeschi hanno appena conquistato il titolo nazionale e superato il Real Madrid nei quarti.

Luis Enrique punta su un 4-3-3 con Safonov tra i pali, difesa guidata da Marquinhos insieme a Pacho e sugli esterni Hakimi e Nuno Mendes. A centrocampo spazio a Joao Neves, Mayulu e Zaire-Emery, mentre in attacco Dembélé agisce al centro affiancato da Doué e Kvaratskhelia.

Il Bayern Monaco di Kompany risponde con il 4-2-3-1. Neuer difende la porta, linea arretrata composta da Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer. In mezzo al campo Kimmich e Pavlovic, con Olise, Musiala e Luis Diaz a supporto di Kane, riferimento offensivo.

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite Sky Go e Now.