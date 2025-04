Bayern Monaco-Inter Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

L'Inter affronta il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League, in programma oggi, martedì 8 aprile, alle ore 21:00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

Il Bayern Monaco deve fare i conti con numerose assenze, tra cui Manuel Neuer, Alphonso Davies, Dayot Upamecano e Jamal Musiala.Thomas Müller, in un recente messaggio, ha ringraziato i tifosi per il supporto e ha sottolineato l'importanza della partita contro l'Inter.

L'Inter, guidata da Simone Inzaghi, è in corsa per un potenziale triplete, essendo in testa alla Serie A e avanzando in Coppa Italia. Tuttavia, alcuni giocatori chiave come Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco sono in dubbio a causa di affaticamenti muscolari.

Probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane. Allenatore: Kompany.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Storicamente, il Bayern Monaco ha un leggero vantaggio sull'Inter con cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte, inclusa la finale del 2010 vinta dall'Inter.Attualmente, il Bayern è in testa alla Bundesliga con sei punti di vantaggio, mentre l'Inter guida la Serie A con tre punti di margine.

La partita di ritorno è prevista per mercoledì 16 aprile a San Siro.

