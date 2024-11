Bologna-Monaco Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera, martedì 5 novembre 2024, il Bologna affronta il Monaco allo Stadio Renato Dall'Ara nella quarta giornata della UEFA Champions League. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21:00.

I rossoblù, guidati da Vincenzo Italiano, cercano la prima vittoria nella competizione europea, avendo finora ottenuto un solo punto nel pareggio casalingo contro lo Shakhtar Donetsk. Le successive sconfitte contro Liverpool e Aston Villa hanno lasciato il Bologna nelle retrovie della classifica.

Il Monaco, allenato da Adolf Hütter, è imbattuto con sette punti in tre partite, inclusa una vittoria per 5-1 contro la Stella Rossa.La squadra monegasca mira a consolidare la propria posizione di vertice nel girone.

Le probabili formazioni vedono il Bologna schierato con un 4-2-3-1:

- Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro.

Il Monaco dovrebbe rispondere con lo stesso modulo:

- Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Singo, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 1 e in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati.

L'arbitro designato per l'incontro è l'azero Aliyar Aghayev, coadiuvato dagli assistenti connazionali Zeynalov e Amirali, con Masiyev come quarto uomo.

Per il Bologna, una vittoria sarebbe fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase successiva della Champions League. Il Monaco, dal canto suo, punta a proseguire la striscia positiva e consolidare la propria posizione nel girone.

I tifosi rossoblù sono attesi in massa al Dall'Ara per sostenere la squadra in questa sfida cruciale del panorama europeo.