Musetti Griekspoor Madrid 2026, orario partita tv e precedenti del terzo turno Masters 1000

Lorenzo Musetti affronta Tallon Griekspoor a Madrid nel terzo turno del Masters 1000 dopo il successo su Hurkacz. Il match è in programma domenica 26 aprile sul centrale con inizio previsto nel primo pomeriggio.

Lorenzo Musetti torna in campo al Masters 1000 di Madrid nella giornata di domenica 26 aprile, dove affronta l’olandese Tallon Griekspoor nel terzo turno del torneo. L’azzurro arriva all’appuntamento dopo aver superato all’esordio Hubert Hurkacz con una prestazione solida chiusa in due set.

La partita è prevista sul campo centrale come secondo incontro di giornata. Il programma si apre alle 11 con la sfida femminile tra Coco Gauff e Sorana Cirstea, mentre l’ingresso in campo di Musetti è atteso indicativamente tra le 13 e le 13.30, a seconda della durata del match precedente.

Tra i due giocatori ci sono già stati due confronti diretti e il bilancio è favorevole a Griekspoor, avanti 2-0. L’ultimo precedente risale al torneo di Rotterdam del 2024, quando l’olandese riuscì a imporsi al termine di una sfida combattuta in tre set.

Il match di Madrid sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport, che detengono i diritti dell’intero torneo. La visione sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go, NOW e la piattaforma Tennis TV.