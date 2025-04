Musetti sfida Tsitsipas nei quarti ATP Masters 1000 di Montecarlo: orario, precedenti e dove vederla

Lorenzo Musetti affronta oggi, venerdì 11 aprile 2025, Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. L'incontro si terrà sul Campo Ranieri III e non inizierà prima delle 17:30. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis, e in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.

Nei precedenti incontri, Tsitsipas ha prevalso in tutti e cinque i match disputati contro Musetti. L'ultimo confronto risale agli Internazionali d'Italia 2023, dove il greco si è imposto con un doppio 7-5.

Musetti arriva a questo incontro dopo aver superato Matteo Berrettini negli ottavi con un doppio 6-3, mentre Tsitsipas ha sconfitto Nuno Borges con un netto 6-1, 6-1. turn0news20

