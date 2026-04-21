Scioperi a Maggio 2026 tra scuola e trasporti, tutte le date e i possibili disagi

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Maggio 2026 porta scioperi nella scuola e nei trasporti per proteste su salari e riforme con diverse giornate di stop che rischiano di complicare la routine di famiglie e studenti tra lezioni sospese e servizi incerti.

Scioperi a Maggio 2026 tra scuola e trasporti, tutte le date e i possibili disagi

Il mese di maggio si apre con una serie di mobilitazioni che interessano il settore dell’istruzione e, in alcune giornate, anche quello dei trasporti. In poco più di quattro settimane sono previste diverse giornate di sciopero che coinvolgeranno docenti, dirigenti e personale Ata, con ripercussioni sull’attività scolastica e sull’organizzazione delle famiglie. Il primo appuntamento cade il 1° maggio, quando il comparto istruzione e ricerca aderisce allo sciopero generale promosso da Usi-Cit. In questa occasione, però, non sono previsti effetti concreti sulle scuole, che restano chiuse per la festa dei lavoratori. Le prime criticità potrebbero emergere tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, giornate in cui Cobas Scuola e Usb Pi hanno proclamato due scioperi distinti. Al centro della protesta ci sono i test Invalsi nella scuola primaria, contestati insieme ad altri temi come stipendi, pensioni, assunzioni e scelte legislative degli ultimi anni. I promotori invitano il personale a scegliere la giornata di adesione con maggiore impatto sull’attività didattica. Altre due giornate di stop su scala nazionale sono fissate per il 15 e 16 maggio, su iniziativa della sigla Csle, mentre un ulteriore sciopero generale è previsto per il 29 maggio con la partecipazione di diverse organizzazioni sindacali. In queste date si fermano anche i lavoratori dei trasporti, con possibili disagi per chi si sposta quotidianamente. Per le famiglie, soprattutto con figli nella scuola dell’infanzia e primaria, resta difficile pianificare con precisione le giornate interessate dagli scioperi. I dirigenti scolastici effettuano verifiche interne prima delle mobilitazioni per stimare le adesioni, ma il personale non è tenuto a comunicare in anticipo la propria partecipazione. Di conseguenza, le comunicazioni degli istituti indicano spesso che non è possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni. L’effettiva apertura delle classi e la presenza degli insegnanti vengono confermate solo a ridosso degli scioperi, lasciando margini di incertezza per studenti e genitori.

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