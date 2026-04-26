Meteo Italia 26 aprile: caldo sopra media e sole, poi temporali tra 28 e 30 aprile

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L’Italia registra caldo sopra la media grazie all’alta pressione, con temperature fino a 27 gradi e cieli sereni. Nei prossimi giorni aumenteranno le nubi e torneranno temporali sparsi, soprattutto tra Centro e Nord.

Meteo Italia 26 aprile: caldo sopra media e sole, poi temporali tra 28 e 30 aprile

Una domenica dominata dal bel tempo su gran parte del Paese, con il sole protagonista e valori termici tipici di fine primavera avanzata. L’alta pressione continua a garantire condizioni stabili, mentre le temperature salgono soprattutto nelle ore centrali della giornata, toccando punte di 26-27 gradi in diverse città del Centro e del Nord. Il cielo si presenta sereno o con poche nuvole quasi ovunque. Fanno eccezione alcune aree del Nord, in particolare la Liguria, dove correnti umide meridionali favoriscono la formazione di nubi basse. Qui il clima risulta più fresco e il cielo più coperto, ma senza precipitazioni significative. Con l’inizio della settimana la situazione resta in gran parte stabile, anche se si intravedono i primi segnali di cambiamento. Correnti più fresche iniziano a interessare la Penisola, favorendo una maggiore variabilità soprattutto nelle ore pomeridiane e lungo i rilievi. Tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile aumentano le probabilità di temporali sparsi al Centro-Nord, fenomeni che giovedì 30 potrebbero estendersi anche al Sud, con maggiore coinvolgimento delle zone adriatiche. Si tratta di episodi irregolari, tipici della stagione primaverile, accompagnati da un lieve calo delle temperature. Le previsioni indicano un miglioramento rapido già a partire dal Primo Maggio. L’alta pressione tornerà a rafforzarsi, riportando condizioni più stabili e cieli in prevalenza sereni su gran parte dell’Italia. Nel dettaglio, domenica 26 aprile si conferma soleggiata al Nord con qualche nube in Liguria, stabile e caldo al Centro e al Sud. Lunedì 27 si registra qualche annuvolamento al Nord con possibili rovesci pomeridiani sui rilievi, mentre il resto del Paese resta soleggiato. Martedì 28 aumenta la nuvolosità al Nord con possibili temporali, mentre al Centro si sviluppano rovesci sui monti e al Sud il tempo resta stabile e mite.

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