Lazio Udinese 3-3, Pedro decisivo e Maldini salva nel finale una partita ricca di colpi di scena
Pedro trascina la Lazio al pareggio contro l’Udinese con una giocata decisiva nel finale, dopo una gara ricca di ribaltamenti e errori difensivi. A Roma finisce 3-3 con Maldini che evita la sconfitta allo scadere.
All’Olimpico la Lazio strappa un pareggio rocambolesco contro l’Udinese al termine di una sfida piena di capovolgimenti. Gli ospiti partono meglio e trovano il vantaggio con Ehizibue, approfittando di una difesa biancoceleste poco reattiva.
La reazione dei padroni di casa arriva a inizio ripresa con Pellegrini, che firma un gol di grande qualità riportando il risultato in equilibrio. Poco dopo è Pedro a completare la rimonta con una giocata di classe, confermandosi ancora una volta decisivo nonostante l’età.
La gara però resta aperta e imprevedibile. L’Udinese torna avanti nel finale grazie alla doppietta di Atta, sfruttando le incertezze della retroguardia laziale. I biancocelesti colpiscono anche una traversa, sfiorando più volte il pareggio.
Nel recupero succede l’episodio che cambia tutto. Maldini trova lo spazio giusto e segna il gol del definitivo 3-3, salvando la Lazio da una sconfitta che sembrava ormai certa e fissando un risultato che fotografa una partita senza controllo.
Tra i singoli spicca Pedro, autore di una prestazione di livello e di una rete pesante. Bene anche Maldini, decisivo nel finale. Deludente invece Dia, mai realmente coinvolto nel gioco e incapace di incidere in fase offensiva.
La squadra di Sarri alterna buone giocate a momenti di grande difficoltà, soprattutto nella gestione difensiva. Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti dopo una gara spettacolare ma segnata da troppi errori.
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