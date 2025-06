Isola dei Famosi, anticipazioni 18 giugno: ospiti Cruciani e Scintilla, televoto decisivo e colpi di scena

Questa sera, mercoledì 18 giugno, nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi, in onda in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nel ruolo di opinionista, mentre dall’Honduras sarà in collegamento Pierpaolo Pretelli.

La puntata si preannuncia ricca di sorprese, tra ospiti speciali e momenti cruciali per il destino dei naufraghi. Faranno il loro ingresso nello show Giuseppe Cruciani e Scintilla, coinvolti in dinamiche ancora top secret.

Sarà una vera e propria resa dei conti: tre concorrenti che si sono distinti in questa edizione si giocheranno la permanenza sull’isola al televoto. In nomination ci sono Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza. Il pubblico deciderà chi dovrà lasciare definitivamente il gioco.

Ma i colpi di scena non finiscono qui. I naufraghi dovranno affrontare un televoto flash in uno scontro diretto con chi ha scelto di restare sull’Ultima Spiaggia, la cui esistenza sarà finalmente svelata nel corso della serata.