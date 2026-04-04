Lazio-Parma 1-1, Noslin salva i biancocelesti nel finale

Lazio pareggia 1-1 contro Parma dopo il gol iniziale di Delprato al 15’. Noslin evita la sconfitta nel finale con un tiro deviato. I biancocelesti creano poco e pagano imprecisioni diffuse.

La sfida dell’Olimpico si chiude sull’1-1, con il Parma avanti nel primo tempo e la Lazio costretta a rincorrere. Gli ospiti trovano il vantaggio al 15’ grazie al destro di Delprato, preciso nel battere il portiere. La reazione dei biancocelesti arriva nella ripresa, quando Noslin sfrutta una deviazione favorevole al 77’ per firmare il pareggio.

Tra i pali Motta merita un 6,5: non può nulla sul gol subito ma si distingue con un intervento decisivo su Valeri. Marusic delude con un 5, in difficoltà sia in fase difensiva sia quando prova a spingere. Più solido Romagnoli, che strappa un 6 guidando la retroguardia senza particolari affanni, mentre Provstgaard regge l’urto fisico con Pellegrino e porta a casa la sufficienza.

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Sulla fascia sinistra Nuno Tavares gioca da esterno offensivo aggiunto ma non incide, fermandosi al 6. A centrocampo Dele-Bashiru incappa in numerosi errori tecnici e si ferma al 5, mentre Cataldi fatica a impostare e chiude con un 5,5. Taylor alterna buone giocate a diversi passaggi imprecisi, risultando comunque utile nell’azione del gol del pari.

In attacco Isaksen resta ai margini della gara e prende 5, sostituito da Cancellieri che porta maggiore vivacità. Maldini non riesce a trovare spazio tra le linee e si ferma a 5,5, lasciando poi il posto a Dia, più efficace nel lavoro fisico contro i difensori avversari. Pedro partecipa molto al gioco ma senza creare pericoli concreti.

Decisivo l’ingresso di Noslin, che con il suo 7 firma il gol del pareggio e cambia l’inerzia della partita. In panchina Sarri ottiene una sufficienza: i cambi incidono, ma la Lazio paga troppe imprecisioni per riuscire a conquistare l’intera posta.