Isernia, 14enne aggredisce un pakistano dopo il rifiuto di comprare sigarette

A Isernia un ragazzo di 14 anni ha aggredito un uomo pakistano dopo un rifiuto legato all’acquisto di sigarette. L’episodio è avvenuto nel centro storico ed è stato ripreso da alcuni presenti senza che nessuno intervenisse.

Un ragazzo di 14 anni ha colpito un uomo di origine pakistana nel centro storico di Isernia dopo aver ricevuto un rifiuto. Il giovane gli aveva chiesto di acquistare un pacchetto di sigarette al distributore automatico, operazione vietata ai minorenni, ma l’uomo ha detto no.

A quel punto il minorenne ha reagito con violenza, spingendo la vittima a terra e colpendola ripetutamente. La scena si è consumata sotto gli occhi di diverse persone, alcune delle quali hanno filmato l’aggressione senza intervenire per fermarla.

All’arrivo dei carabinieri, il responsabile è stato identificato sul posto. L’uomo ferito è stato accompagnato al pronto soccorso, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

I militari hanno raccolto gli elementi sull’accaduto e trasmesso la segnalazione alla procura per i minorenni di Campobasso, che valuterà eventuali provvedimenti.