Ravenna, 14enne aggredisce i genitori nel sonno con un taglierino: arrestato per tentato omicidio

Choc a Ravenna, dove un ragazzo di 14 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato ai danni dei genitori. L’episodio è avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 ottobre in una zona residenziale alla periferia della città.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe agito nel cuore della notte, sorprendendo il padre e la madre mentre dormivano. Armato di un taglierino, li avrebbe colpiti più volte, provocando ferite da arma da taglio a entrambi.

Le volanti della Polizia di Stato sono intervenute intorno alle 3 del mattino dopo la segnalazione dell’aggressione. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure ai genitori, che, pur feriti, non sarebbero in pericolo di vita. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti.

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno sequestrato due coltelli e un telefono cellulare appartenente al ragazzo. All’interno del dispositivo sarebbero stati trovati contenuti e ricerche online che lasciano ipotizzare una possibile premeditazione dell’attacco.

Il minore, dopo essere stato fermato, è stato accompagnato al carcere minorile a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno approfondendo i motivi che avrebbero spinto il 14enne al gesto violento.