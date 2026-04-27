Mirra Andreeva vince a Madrid ma crolla in campo durante il match contro Bondar

Mirra Andreeva vince a Madrid contro Bondar dopo una partita tesa e combattuta. La giovane russa, sotto pressione, si lascia andare a uno sfogo durante il match ma riesce comunque a rimontare e conquistare i quarti.

Giornata complicata per Mirra Andreeva al Masters 1000 di Madrid, dove la tennista russa ha superato l’ungherese Anna Bondar negli ottavi al termine di una sfida lunga e ricca di tensione. Il punteggio finale, 6-7, 6-3, 7-6, racconta una battaglia durata tre set e segnata da continui ribaltamenti.

Nel corso dell’incontro, la numero otto del ranking mondiale ha vissuto un momento di forte difficoltà emotiva. Durante un cambio di campo, visibilmente provata, si è rivolta al proprio team lasciandosi andare a parole dure contro se stessa, arrivando a dire di non sentirsi all’altezza e di essere convinta di perdere.

Nonostante lo sfogo e la pressione crescente, la giovane russa è riuscita a ritrovare lucidità nei momenti decisivi, reagendo punto dopo punto fino a ribaltare l’andamento del match e chiudere al tie-break del terzo set.

Grazie a questo successo, Andreeva accede ai quarti di finale del torneo spagnolo, dove affronterà la canadese Fernandez in una nuova sfida che si preannuncia equilibrata.