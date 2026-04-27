Mirra Andreeva vince a Madrid ma crolla in campo durante il match contro Bondar

Sara Verdi | 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mirra Andreeva vince a Madrid contro Bondar dopo una partita tesa e combattuta. La giovane russa, sotto pressione, si lascia andare a uno sfogo durante il match ma riesce comunque a rimontare e conquistare i quarti.

Andreeva
Mirra Andreeva vince a Madrid ma crolla in campo durante il match contro Bondar

Giornata complicata per Mirra Andreeva al Masters 1000 di Madrid, dove la tennista russa ha superato l’ungherese Anna Bondar negli ottavi al termine di una sfida lunga e ricca di tensione. Il punteggio finale, 6-7, 6-3, 7-6, racconta una battaglia durata tre set e segnata da continui ribaltamenti.

Nel corso dell’incontro, la numero otto del ranking mondiale ha vissuto un momento di forte difficoltà emotiva. Durante un cambio di campo, visibilmente provata, si è rivolta al proprio team lasciandosi andare a parole dure contro se stessa, arrivando a dire di non sentirsi all’altezza e di essere convinta di perdere.

Nonostante lo sfogo e la pressione crescente, la giovane russa è riuscita a ritrovare lucidità nei momenti decisivi, reagendo punto dopo punto fino a ribaltare l’andamento del match e chiudere al tie-break del terzo set.

Grazie a questo successo, Andreeva accede ai quarti di finale del torneo spagnolo, dove affronterà la canadese Fernandez in una nuova sfida che si preannuncia equilibrata.

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