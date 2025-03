Mirra Andreeva trionfa a Indian Wells ispirata da LeBron James

La giovane tennista russa Mirra Andreeva, a soli 17 anni, ha conquistato il titolo al BNP Paribas Open 2025 di Indian Wells, sconfiggendo in finale la numero uno del mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3.

Durante la conferenza stampa post-partita, Andreeva ha rivelato di aver tratto ispirazione da un'intervista del cestista americano LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers. Ha spiegato di aver ascoltato James parlare dell'importanza di essere mentalmente al 100%, anche quando non ci si sente al massimo fisicamente, e di aver cercato di applicare questo approccio in campo.

LeBron James ha risposto alle parole di Andreeva pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram, congratulandosi con la giovane tennista per la vittoria e lodando il suo duro lavoro, energia e dedizione.

Con questo successo, Andreeva è diventata la più giovane campionessa del torneo californiano dai tempi di Serena Williams nel 1999 e la terza più giovane nella storia della competizione.Inoltre, ha raggiunto la sesta posizione nel ranking mondiale WTA, entrando per la prima volta nella top 10.

Il percorso di Andreeva nel torneo è stato straordinario: ha sconfitto la numero due del mondo Iga Swiatek in semifinale e la numero uno Sabalenka in finale, diventando la seconda giocatrice più giovane nella storia a battere le prime due del ranking nello stesso torneo, dopo Tracy Austin nel 1979.

La vittoria a Indian Wells rappresenta il secondo titolo consecutivo in un WTA 1000 per Andreeva, dopo il trionfo al Dubai Championship, consolidando la sua posizione come una delle giovani più promettenti nel panorama del tennis femminile.

