Elezioni Regionali Liguria: il Pd vince ma non conquista, M5S crolla e Renzi critica la strategia

Le elezioni regionali in Liguria hanno visto la vittoria del centrodestra, con Marco Bucci che ha battuto Andrea Orlando del centrosinistra per pochi voti, consolidando così il dominio della destra nella regione. Il Partito Democratico ha raggiunto il 28%, un dato in crescita rispetto alle europee, ma non sufficiente a prevalere in un contesto in cui la coalizione è apparsa poco compatta. L’alleanza guidata dal Pd si è mostrata fragile, con il partito che non è riuscito a capitalizzare il proprio incremento. "Noi abbiamo fatto la nostra parte; la questione riguarda gli alleati," ha commentato Dario Nardella, evidenziando le difficoltà della coalizione.

Tra le cause della sconfitta, emerge il crollo del Movimento 5 Stelle (M5S), che ha visto dimezzare il proprio consenso, passando dal 10% delle europee al 5%. Questo drastico calo è stato amplificato dalla crisi interna al Movimento, in particolare dalle tensioni tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo a ridosso dell’apertura delle urne. Inoltre, il M5S ha subito l’impatto di un malcontento diffuso che ha portato molti elettori a preferire altre opzioni politiche.

Un altro fattore rilevante è stata la decisione del centrosinistra di escludere Italia Viva (Iv) dalla coalizione, una scelta promossa da Conte e sostenuta dall’Alleanza Verdi e Sinistra (Avs). La decisione, basata sul presupposto che il 10% ottenuto dal M5S alle europee sarebbe stato replicato, si è rivelata un errore strategico. Renzi, leader di Iv, ha commentato duramente la sconfitta, sostenendo che il veto nei confronti della sua forza politica ha indebolito l’alleanza, impedendole di intercettare voti moderati. "Chi ha perso è chi ha imposto veti," ha dichiarato, ribadendo che l’inclusione di Iv avrebbe potuto cambiare l’esito della sfida.

Nel dibattito post-elettorale si è inserito anche Riccardo Magi di +Europa, che ha espresso rammarico per l’esclusione della sua lista dalla coalizione. Magi ha evidenziato la mancanza di una visione comune e di un metodo condiviso tra i partiti del centrosinistra, sostenendo che un confronto vero sui temi, anziché sui veti, avrebbe potuto portare a una maggiore coesione. Il voto di Genova, unico capoluogo dove Orlando ha prevalso su Bucci, ha ulteriormente messo in luce le criticità della coalizione, suggerendo che il centrosinistra potrebbe attrarre consensi nei centri urbani, ma fatica a convincere nelle aree periferiche e provinciali.

Dall’altra parte, la vittoria del centrodestra in Liguria consolida la leadership di Giorgia Meloni, che ha imposto il candidato civico Marco Bucci nonostante alcune resistenze interne. Fratelli d'Italia, pur registrando un calo al di sotto del 15%, ha ottenuto il sostegno di una base solida, dimostrando l’efficacia della scelta di Meloni, che ha rinunciato agli interessi di partito per concentrarsi sulla vittoria regionale. Anche il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha avuto un ruolo determinante, con il suo feudo elettorale che ha assicurato il margine vincente a Bucci, salvando il volto della coalizione di destra.

Alla segreteria del Pd, Elly Schlein ora si trova di fronte a nuove sfide. Il risultato ligure dimostra che la linea unitaria è sotto pressione a causa dei veti imposti da Conte e dall'Avs, che hanno indebolito il fronte progressista. La situazione richiederà una riflessione profonda, mentre il centrosinistra si prepara alle imminenti elezioni in Umbria ed Emilia-Romagna, le ultime sfide regionali dell’anno .