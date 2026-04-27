Cole Tomas Allen accusato di tentato omicidio contro Trump dopo l'arresto armato a Washington

Cole Tomas Allen è stato accusato di tentato omicidio contro Donald Trump dopo l’arresto a Washington durante una cena ufficiale. L’uomo, armato, avrebbe pianificato un attentato politico secondo l’accusa.

Cole Tomas Allen è comparso davanti a un giudice federale dopo essere stato arrestato a Washington in seguito a un presunto piano per colpire Donald Trump. L’uomo è accusato di tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti e di diversi reati legati al possesso illegale di armi.

Secondo quanto riferito dal procuratore federale, Allen sarebbe arrivato nella capitale con un fucile a pompa, una pistola semiautomatica e tre coltelli. Gli investigatori ritengono che l’obiettivo fosse un attentato a sfondo politico durante una cena ufficiale a cui partecipava Trump.

Durante l’udienza, Allen si è mostrato tranquillo e ha fornito le proprie generalità, dichiarando anche di avere un master in informatica. Non ha però espresso alcuna dichiarazione di colpevolezza o innocenza al termine della breve comparizione in tribunale.

L’avvocato difensore ha ricordato che l’imputato non ha precedenti penali, chiedendo che venga rispettata la presunzione di innocenza. Il giudice ha fissato una nuova udienza per stabilire se Allen resterà in custodia cautelare in attesa del processo.

La prima udienza preliminare è stata programmata per l’11 maggio. In caso di condanna per tentato omicidio del presidente, Allen rischia una pena fino all’ergastolo.