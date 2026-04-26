Cole Thomas Allen, come ha sparato alla cena con Trump a Washington e superato i controlli

Donald Trump è stato evacuato dopo una sparatoria durante la cena dei corrispondenti a Washington, causata da Cole Thomas Allen che è riuscito a entrare armato nell’hotel. L’uomo, 31 anni, alloggiava nella struttura.

Una raffica di colpi ha interrotto la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca all’hotel Hilton di Washington, dove erano presenti circa 2.600 giornalisti. Il panico si è diffuso rapidamente tra gli invitati, che si sono nascosti sotto i tavoli o dietro le colonne mentre gli agenti del Secret Service mettevano in sicurezza la sala.

Il presidente Donald Trump e il vicepresidente JD Vance sono stati evacuati immediatamente seguendo le procedure di emergenza, con percorsi separati per ridurre ogni rischio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha aperto il fuoco da una distanza di circa 50 metri, prima di essere fermato dagli agenti.

L’aggressore è stato identificato in Cole Thomas Allen, 31 anni, originario della California. Non si tratta di un profilo criminale noto: è un ingegnere meccanico formato al CalTech, insegnante e sviluppatore di videogiochi. In passato era stato anche segnalato come “insegnante del mese”, elemento che ha reso più difficile prevedere una minaccia del genere.

Le indagini si concentrano ora sulla falla nei sistemi di sicurezza. Il capo della polizia Jeffery Carroll ha spiegato che Allen soggiornava proprio nell’hotel Hilton e questo gli avrebbe permesso di muoversi all’interno della struttura senza destare sospetti. L’uomo era armato con un fucile a canna liscia, una pistola e diversi coltelli.

Durante l’intervento, un agente è stato colpito ma il giubbotto antiproiettile ha evitato conseguenze gravi. Anche Allen è stato ferito e trasportato in ospedale per accertamenti. Il procuratore generale ad interim Todd Blanche ha parlato di accuse evidenti, mentre resta ancora da chiarire il movente dell’attacco.

Dopo l’episodio, Trump ha criticato la sicurezza dell’edificio, definendolo non adeguato a eventi di questo livello. Il presidente ha richiamato il progetto di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca, progettata per garantire standard di sicurezza più elevati, inclusa la protezione da minacce aeree come i droni.

Nel suo intervento, Trump ha ringraziato gli agenti per la rapidità dell’azione e ha invitato a evitare la violenza, citando anche altri episodi recenti che hanno segnato il Paese. Nonostante la gravità dell’accaduto, ha escluso un impatto duraturo sulla sicurezza futura, lodando il lavoro delle forze dell’ordine.