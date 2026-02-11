Mare fuori 6, data di uscita e nuovi personaggi della serie Rai

Nuove alleanze, vecchi conti aperti e ingressi inediti: la sesta stagione di Mare Fuori riparte dalle ferite lasciate in sospeso. I primi episodi arrivano in streaming a marzo, poi la messa in onda su Rai 2 in prima serata.

La sesta stagione di Mare Fuori è pronta a debuttare. I primi sei episodi saranno disponibili dal 4 marzo su RaiPlay, mentre dall’11 marzo la serie approderà su Rai 2 con sei serate in prima serata. La coproduzione Rai Fiction e Picomedia porta avanti le vicende nate all’interno dell’Ipm, tra scelte sbagliate e tentativi di rimettere insieme i pezzi.

La storia riparte da molte situazioni rimaste aperte. Carmela continua a inseguire il sogno legato a Edoardo e al potere su Napoli. Dobermann sprofonda sempre più nella droga. Il rapporto tra Sonia e Marta resta segnato da una dipendenza distruttiva, mentre l’amore tra Cucciolo e Milos si conferma impossibile. Su Simone, invece, pesano segreti che non sono ancora venuti a galla.

Leggi anche: Mare fuori 5 - nuovi personaggi e faide tra clan: uscita e anticipazioni

Al centro c’è ancora Rosa Ricci, figlia del boss don Salvatore. È divisa tra vendette di clan e il desiderio di cambiare strada. La ritroviamo in ospedale accanto a Tommaso, ferito dopo essersi messo tra lei e la pistola di un killer. Un gesto che cambia il loro legame. Intanto nell’istituto si cerca di capire chi abbia tentato di ucciderla.

Gli equilibri dell’Ipm vengono scossi dall’arrivo di nuovi volti. Entrano tre sorelle, Sharon, Marika e Annarella, legate a Carmela e con mire criminali. C’è poi Stella, ragazza cresciuta in una famiglia agiata che ha commesso un errore grave, e Mei Ling, detenuta straniera con un passato poco chiaro. Simone, nel frattempo, prende in mano il clan Di Salvo.

Fuori dalle celle, la direttrice Sofia vive con l’angoscia per la figlia scomparsa insieme al gruppo dei milanesi. Si rafforza anche il rapporto tra Massimo, detto O’ Comandante, e Maria, madre di Rosa. Le relazioni tra i ragazzi restano dirette, senza filtri, fatte di scontri, affetto e reazioni immediate.

Accanto alla serie torna anche Mare Fuori #Confessioni: dal 18 febbraio su RaiPlay gli attori raccontano retroscena, emozioni e scelte dei loro personaggi, soffermandosi su aspetti che gli episodi mostrano solo in parte.

Tra le novità del cast c’è Virginia Bocelli, 14 anni, che interpreta Stella. Cresciuta in un ambiente rigido e votato alla musica, la ragazza finisce all’Ipm dopo un crimine che segna la sua fuga da casa. Nel nuovo contesto si trova spaesata, ma scopre per la prima volta il valore dell’amicizia. Per lei non è un esordio assoluto sullo schermo: ha già recitato in una fiction Rai e preso parte a un progetto musicale legato all’animazione.