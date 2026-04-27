Romina Power a Belve parla di Ylenia e del dolore mai superato tra ricordi e rivelazioni

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Romina Power racconta la scomparsa della figlia Ylenia e il dolore mai superato, spiegando perché continua a sentirla viva. Nell’intervista a Belve ripercorre anche giovinezza e carriera tra Londra e cinema.

Romina Power a Belve parla di Ylenia e del dolore mai superato tra ricordi e rivelazioni

Romina Power torna a parlare pubblicamente della figlia Ylenia, scomparsa nel 1994, e lo fa senza esitazioni durante l’intervista a “Belve”, in onda su Raidue martedì 28 aprile. Alla domanda sul motivo per cui continua a considerarla viva, la cantante risponde con convinzione di sentire che la figlia è ancora da qualche parte, raccontando di sogni e incontri con persone che non le hanno mai dato conferma della sua morte. Nel dialogo con Francesca Fagnani emerge anche quanto quella perdita abbia inciso sulla fine del matrimonio con Al Bano. Power descrive il momento in cui viene meno il sostegno della persona accanto come un punto di rottura, quando il dolore diventa difficile da condividere e cambia gli equilibri della coppia. L’intervista si sposta poi sui primi anni della sua vita, molto prima della notorietà in Italia. Romina Power ricorda l’adolescenza trascorsa tra collegi e la Londra degli anni Settanta, tra esperienze psichedeliche e ambienti artistici. Racconta di serate segnate dall’uso di Lsd e di ricordi frammentati proprio a causa di quelle esperienze, oltre a episodi curiosi come una notte a Roma con Keith Richards. Tra i passaggi più sorprendenti, anche un aneddoto legato alla madre, che avrebbe somministrato Lsd nel tè al re Hussein di Giordania. Un racconto che la cantante rievoca con leggerezza, pur sottolineando quanto quelle esperienze abbiano lasciato ricordi confusi. Non manca un riferimento agli inizi nel cinema, quando da giovanissima partecipò anche a film erotici. Power ammette che avrebbe preferito scelte diverse, citando il desiderio di interpretare ruoli più vicini ai suoi sogni artistici, come “Romeo e Giulietta”, e guarda a quel periodo con una certa tenerezza. Nella stessa puntata del programma condotto da Fagnani saranno presenti anche Elena Santarelli e Sal Da Vinci, protagonisti di altre interviste.

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