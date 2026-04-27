Bimbo di 2 anni chiuso in auto a Rivoli, i carabinieri rompono il vetro e lo salvano

Un bimbo di 2 anni è rimasto chiuso in auto a Rivoli per un guasto alle portiere, mentre i genitori cercavano aiuto in via Mazzini.

Momenti di paura a Rivoli, in via Mazzini, dove un bimbo di 2 anni è rimasto bloccato dentro un’auto senza che i genitori riuscissero ad aprire le portiere.

Attorno al veicolo si era formato un gruppo di persone. Una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile, di passaggio nella zona, ha notato la scena ed è intervenuta per capire cosa stesse accadendo.

La madre e il padre erano molto agitati e non riuscivano a sbloccare l’abitacolo. Secondo una prima ricostruzione, il problema sarebbe stato causato da un malfunzionamento del sistema di chiusura dell’auto.

Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, i militari hanno deciso di rompere un vetro del veicolo per raggiungere il piccolo e tirarlo fuori in sicurezza.

Il bambino è stato subito riconsegnato ai genitori. Per fortuna non ha riportato conseguenze.